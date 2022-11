Descarta alianza de MC con otros partidos

Diputados locales de la bancada naranja; Temen los arrastre la ola negativa que representaría aliarse al PAN, PRD o PRI

Los diputados de Movimiento Ciudadano de la 63 Legislatura de Sonora, negaron que exista la posibilidad de que vayan en 2024 en alianza con el PAN, PRD o el PRI en las próximas elecciones de 2023 o de 2024, pues no pueden correr el riesgo de que los arrastre la ola negativa que representan estos partidos.

Hay que entender el rechazo del voto por las marcas (de partido); hay que entender la respuesta de cuando se le pregunta a la gente “¿Por quién nunca votarías?” y cuando se aprende a interpretar ese rechazo y se traslada a la aritmética, se entenderá por qué la alianza (PRI-PAN-PRD) no funcionó, comentó Ernesto De Lucas Hopkins quien, junto a Rosa Elena Trujillo, Natalia Rivera y Jorge Russo, fueron los invitados de la Mesa Cancún.

Los diputados “naranja” abordaron los temas de Parlamento Abierto, su papel como oposición en el Congreso del Estado, la eliminación de restricciones a la importación de ganado a nuestro país, la sumisión química y la iniciativa de ley de concurrencia de la elección de gobernador con la de Presidente de la República, entre muchos otros en su primera ocasión en la Mesa Cancún como bancada.

MC construye oposición con la gente

Ernesto De Lucas apuntó que Movimiento Ciudadano no es un partido de masas y que eso es, precisamente lo que él valora, que estatutariamente el 50 por ciento de las candidaturas (y puede ser hasta el 100) deben otorgarse a quienes no están afiliadas a ningún partido, es decir, deben ser perfiles completamente ciudadanos.

Aseguró, además, que es una gran responsabilidad estar en MC, el partido que con generosidad les ha abierto las puertas a él y a Natalia. “Puedo decir que la pelota está de nuestro lado para demostrar que somos merecedores de ese apoyo que nos dieron. Para mí la mejor decisión política que he tomado es integrarme a Movimiento Ciudadano”.

Natalia Rivera mencionó que trabaja con mucho ahínco para ganarse un lugar en MC, un partido firme en sus convicciones, que no se dobla. “Estoy integrada, aprendiendo de mis compañeros, me siento orgullosa, contenta de pertenecer al de MC equipo que sabe hacer política. Aquí en MC rechazamos el odio y el rencor que todos los días fomenta el Presidente López Obrador”.

Sobre el papel de Movimiento Ciudadano como partido opositor, el, “Pato” De Lucas Hopkins señaló que en el Congreso es imposible serlo en cuanto a lo que ahí se vota. “Opinar lo contrario es falacia y argumentos; pues Morena y aliados tienen (más de) dos terceras partes de los diputados, de ahí que la oposición debe darse al exterior del Pleno, con argumentación sólida, generando conciencia de por qué el gobernador y su gobierno están convertidos en auténticos peones que trabajan, no para los sonorenses, sino para el presidente la República”.

Y subrayó que a ellos “no nos trae nadie agarrados de ningún lado”; que pueden responder de frente sobre su paso por el servicio público, sin temores. “No nos tienen ‘doblados’ como ocurrió con la aprobación de la militarización”, en una clara alusión al aún dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

Concurrencia de elecciones, tema distractor

Otro de los temas fue el de la propuesta de reforma constitucional para hacer concurrentes la elección de gobernador con la de Presidente de la República, a lo que Natalia Rivera afirmó que los temas de mayor actualidad, interés y que preocupan a los sonorenses son la inseguridad, la desaparición de personas, las incontables fosas clandestinas, la gripe aviar y algo tan increíble como la plaga de chinches en un centro de salud.

A su vez Rosa Elena Trujillo manifestó que “Nuestros gobiernos no se concentran en temas que en verdad importan, pues no es necesaria tal concurrencia, pues Sonora ya la tiene elecciones concurrentes con la elección federal. El pretexto del ahorro de recursos es una cortina de humo y (los de Movimiento Ciudadano) votaremos en contra, porque en este momento no urge tratar estos temas de cara a la sociedad”.

Pretenden, sin socializarla, aprobar la mencionada iniciativa, a la que los emecistas bautizaron como “la ocurrencia de la concurrencia” y aseguraron que no lo van a aceptar. “Tiene que socializarse a través del parlamento abierto; de lo contrario, exploraremos una ruta jurídica para detener la entrada en vigor de la iniciativa de la concurrencia”, dijo “La Pinky”.

En tanto, Natalia Rivera estableció que si se logra que los ciudadanos utilicen el esquema del Parlamento Abierto, se pueden lograr grandes avances en la forma de legislar, pues de lo que se trata es de que la sociedad participe con sus opiniones y remachó con que “la de la concurrencia es una reforma a destiempo, se está gastando demasiada energía en algo que va a ocurrir hasta dentro de cinco años”.

En sus diarios recorridos por colonias y sectores de esta capital, un tema recurrente con el que se encontraba Natalia Ribera era el peligro que corren mujeres y hombres jóvenes cuando se reúnen en algún lugar a divertirse y en el que ingieren alguna bebida a la cual se le puede agregar alguna sustancia que los hacer perder su voluntad.