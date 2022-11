Demi Moore está de regreso a la soltería tras  un año de noviazgo

La actriz dijo que está disfrutando de sus hijos y amigos

Demi Moore y su novio Daniel Humm terminaron su relación tras un año juntos, informó Us Weekly.

“Está en un buen lugar, feliz y disfruta de sus hijos y sus amigos”, dijo a People una fuente cercana a la actriz.

Fue en marzo de este año cuando la pareja se dejó ver junta por primera vez en la semana de la moda en París, y poco después su relación fue confirmada por Us Weekly.

Moore y Humm mantuvieron su relación en privado, en un inicio decidieron ir despacio y disfrutar su tiempo juntos.

“Demi conoció a Daniel a través de amigos en común e hicieron clic de inmediato. Es muy encantador, ama las cosas buenas de la vida y es extremadamente culto, además comparten el mismo sentido del humor diabólico y el sentido de la aventura”, dijo una fuente a Us Weekly.

Se dejaron ver con pareja oficial en el Instagram de la actriz en junio, mientras viajaban juntos.

En julio, Demi Moore habló con People sobre sus sentimientos por cumplir 60 años, declaró que llegar a esa edad le parecía muy liberador y que esperaba ser definida más por la experiencia que por un número.

La actriz ha estado casada en el pasado con Freddy Moore de 1980 a 1985, con Bruce Willis de 1987 a 2000, y con Ashton Kutcher de 2005 a 2013.