Decidirán trabajadores esquema de vivienda

Al tramitar un crédito para vivienda optarán por Infonavit o por el financiamiento bancario

Será decisión de cada trabajador del municipio si acceden o no a este nuevo programa de crédito de vivienda a través del banco que ofrece el gobierno municipal o seguirán con Infonavit, aseveró el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez.

El presidente municipal, explicó que la solicitud a Infonavit de dar de baja a mil 400 trabajadores sindicalizados que se planteó fue en función de que no han ejercido ese derecho, sin embargo, serán ellos quienes decidan si continúan con este crédito o cambian al programa “Mi Hogar” que ofrece el Ayuntamiento con menor tasa de interés.

Astiazarán Gutiérrez detalló que este por programa de vivienda que se realiza a través de un convenio con la Cámara Nacional de Vivienda (Canadevi) y Bancomer, ofrece una tasa de interés fija del 10.2 por ciento, que representa tres puntos porcentuales menos que lo que ofrece el Infonavit.

Además, no requieren enganche, ni comisión de apertura, el trabajador tendrá acceso a un monto de crédito mayor, y realizar pagos menores mensuales.

“Es una decisión personal del trabajador, hay algunos que están dentro del convenio del Infonavit, hay otros que no, más de la mitad no están dentro del convenio del Infonavit, todos esos son candidatos naturales a poderse beneficiar con el programa, y los que sí están con el Infonavit, tienen dos opciones, los que ya tienen crédito pueden recurrir a este esquema crediticio para pagar su crédito actual y los que no han ejercido el crédito, pueden tener dos alternativas, o solicitan el crédito en Infonavit o lo solicitan a este nuevo esquema en donde por mucho las condiciones son mejores”, dijo.

El munícipe, mencionó que el pasado lunes el Secretario del Ayuntamiento, Florencio Díaz se reunió con los representantes de los sindicatos del municipio para notificarles sobre este nuevo esquema, y que ellos decidan si siguen en el esquema de puntos del Infonavit o recurren a este nuevo programa.