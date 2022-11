Danna Paola pospone el inicio de su gira; Rompe en llanto al anunciarlo

El espectáculo iniciaría el viernes en San Luis Potosí pero se retrasó por la entrega de luces y armado de escenario por parte de los proveedores de la gira

Danna Paola se mostró visiblemente afectada al anunciar la cancelación del inicio de su gira XT4SIS en San Luis Potosí agendada para el viernes.

La cantante aseguró que el show previsto en San Luis para este 4 de noviembre no sería posible debido a problemas por falta de cumplimiento de la entrega de luces y armado del escenario por parte de los proveedores de la gira.

“El artista siempre es quien da la cara, y a quien le tiran todo el hate (odio, en inglés) cuando sucede algo así, y lo entiendo y yo sé que no gano nada llorando y tratando de explicar la falta de compromiso de 3ros” compartió por medio de Twitter.

Fue por medio de un video en vivo en redes sociales que Danna reveló los problemas que ha enfrentado en la producción de los conciertos de su gira en solitario.

“Yo soy la que menos quiere decepcionarlos a ninguno de ustedes, porque yo estoy decepcionada, yo estoy frustrada, yo estoy muy enojada porque no lo puedo resolver”, dijo sobre la situación.

La intérprete de 27 años compartió que se está haciendo cargo de la producción de sus conciertos, lo que la ha llevado a atravesar episodios de ansiedad y depresión por lo que anteriormente ya había atrasado fechas para la gira.

El evento esperado para ayer en San Luis Potosí fue pospuesto hasta el 17 de diciembre en la Plaza de Toros.