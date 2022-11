Critican famosos a la 4T por recorte de fondos

Tras suspensión de entrega de premio Ariel; Guillermo del Toro. Daniel Giménez Cacho, Patricia Reyes Spíndola, Diana Bracho, entre otros lamentaron la situación de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas

El actual Gobierno de México pretende destruir completamente las instituciones dedicadas al cine nacional, coincidieron ayer cineastas, actores y actrices, entre ellos Guillermo del Toro, ganador del Óscar.

Esto, después de que ayer la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), en voz de su presidenta, Leticia Huijara, anunció que pondrán pausa al proceso de entrega del Ariel del próximo año por falta de recursos.

Hace una década, la Academia recibía unos 10 millones de pesos para la realización de la ceremonia del Ariel, el máximo galardón de la industria; y ahora, aunque sólo requerirían 3.5 millones, no tienen ni eso, sostuvo Huijara.

“La sistemática destrucción del Cine Mexicano y sus instituciones – lo que llevó décadas construir- ha sido brutal. Sobrevivimos el sexenio de López Portillo pero esto no tiene precedentes”, escribió Del Toro en Twitter.

Figuras como Daniel Giménez Cacho, Patricia Reyes Spíndola, Diana Bracho, los productores Nicolás Celis y Arturo Tay se unieron al coro de voces que lamentaron la situación de la AMACC.

“Ante esta situación sólo nos queda resistir como comunidad y defender nuestro espacio ante la inexistencia de políticas culturales públicas.

“Las y los miembros de la Academia estamos llamados a defenderla con nuestros propios recursos. La secretaria de Cultura (Alejandra Frausto) y la directora del IMCINE (María Novaro) no son interlocutores de la comunidad”, opinó Giménez Cacho.

Reforma solicitó entrevista con Frausto, pero su equipo de prensa dijo que le correspondía hablar a Novaro, directora de IMCINE, quien hasta el cierre de esta edición tampoco contestó a la petición.

“A lo largo de todos estos años se han encontrado ciertas maneras para sobreponerse de esta situación; sin embargo, consideramos que la Academia no tiene que estar mendigando presupuesto”, reiteró la productora Mónica Lozano, integrante del Comité de la AMACC.

“Tendríamos que buscar la manera de no permitir que se pare por falta económica. Es una pena lo que sucede y no es sólo el cine, es el teatro, son los comercios, es una época bastante difícil. No creo que sea prioridad del Presidente dar dinero para el cine, aún con la presencia internacional que tenemos”, dijo Reyes Spíndola.

El jueves, las redes sociales se cimbraron con el anuncio de Huijara y su Comité, hecho en las instalaciones de la Academia.

“López Obrador y la 4T retiran apoyos a la Academia, como era de esperarse, no entienden la cultura ni el arte. Ignorantes. No hay otra palabra”, lamentó el actor Joaquín Cosío en Twitter.

“Hace 2 años Mario Delgado se llenó la boca prometiendo preservar y fortalecer apoyos al cine mexicano. Hoy no hay Fidecine y se deja sin recursos a la Academia. Sólo quería su foto. México tiene una gran riqueza cultural y políticos que NO la entienden. Qué tristeza”, recordó el productor Julio Chavezmontes