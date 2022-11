Critica Rafa Márquez ausencia del Chicharito; Es inconcebible

La Selección Mexicana carece de delanteros de buen nivel, consideró

Rafael Márquez ve inconcebible la ausencia de Javier Hernández en la Selección Mexicana, más ante la falta de delanteros en buen nivel y a unos días del Mundial de Qatar.

“Creo que al final el verdadero líder y quien lleva las riendas es el director técnico, no quiero pensar que si está pasando esto, que los jugadores decidan que alguien no venga a la Selección, me parece que está mal gestionado, porque ¿cómo puedes prescindir del gran goleador de la Selección y que aparte de todo estamos con falta de gol, que no pueda venir a la Selección?

“Creo que es una mala gestión ya sea del que lleva un poco el líder en la Selección que es el director técnico y también de la otra parte administrativa, porque es un poco de todo, ¿por qué no tener todas las herramientas posibles que tenga para ser mejor?, entonces que esté fuera Javier, nada más por eso, es inconcebible”, dijo en el programa “Hugo Sánchez presenta”, en Star+.

Niega boicot contra Cuauhtémoc Blanco

El Pentapichichi recordó que en 2006 se vivió una situación similar con Cuauhtémoc Blanco.

“En lo de Cuauhtémoc estamos hablando que ya no había una muy buena relación con el jefe del grupo, que era (Ricardo) La Volpe, y que se sabía y era público y cada vez que se enfrentaban o podía haber una falta de respeto o no.

“Eso también nos lo achacan a cierto grupo de jugadores que yo, en lo personal, no soy de ese tipo de jugadores que aunque no me lleve bien con alguien diga que no voy a jugar con él ya que sé que puede aportar algo al equipo, siempre defiendo antes lo deportivo que lo personal, es de mala manera decir que un grupo de jugadores evitó que Cuauhtémoc fuera a un Mundial”, expresó Márquez.

Dijo que el futbol mexicano no avanza por los intereses de cierto grupo. “Hay muchos intereses de por medio que al final perjudican en lugar de ayudar, hay gente con un interés más económico que deportivo. Hay algunos que quieren todo el pastel”, dijo.

Comentó que hay diferentes tipos de liderazgo y señaló a Andrés Guardado y Guillermo Ochoa como los líderes.

“Ahora ya tiene que tomar un rol más importante Edson Álvarez, para ser un líder y, por qué no, capitán en su momento”, expresó.

Márquez lamentó que el futbol mexicano ya no compita en Sudamérica: Copa Libertadores, Sudamericana y Copa América.

“El rozarnos con niveles quizá más altos que nosotros nos hacen competir y aprender para estar en ese nivel, creo que era algo importante para los clubes de México y que nos dieran el reconocimiento que estábamos obteniendo al competirle a grandes equipos de Sudamérica, hoy simplemente competir con el vecino no nos genera demasiado, nos quita a final de cuentas, porque el vecino está creciendo y nos vemos mermados por lo que está haciendo el vecino”, sentenció.