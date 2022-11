Cristiano aporta a triunfo de Portugal en su quinta Copa del Mundo

Se imponen tres goles a dos sobre Ghana para encabezar el Grupo H

Cristiano Ronaldo comenzó a tambor batiente su quinta, y última, Copa del Mundo.

Un penal del “Bicho” fue el inicio de la victoria de Portugal 3-2 sobre Ghana, triunfo que pone al cuadro luso como líder del Grupo H luego de la primera jornada de Qatar 2022.

El tanto significó para el delantero de 37 años convertirse en el primer futbolista en anotar en cinco Mundiales diferentes: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y la presente edición.

Al minuto 30, Cristiano pudo mandar la pelota a las redes, pero el gol fue anulado por una previa falta del jugador, lo que causó su enojo contra el árbitro, pues le negó la marca que buscaba.

Pero para el minuto 62 la molestia del veterano con el colegiado estadounidense Ismail Elfath se esfumó, pues le marcó una dudosa falta en el área.

Obviamente, Cristiano tomó el balón y con un potente disparo mandó la pelota a las redes.

Ghana no bajó los brazos

La ventaja para Portugal no duró mucho, dado que al 73′ André Ayew empató los cartones al aprovechar una mala cobertura de Danilo Pereira.

Joao Félix volvió a darle la ventaja a los lusos al 78′ y Rafael Leao la aumentó al 3-2, al 80′.

Para el 89′ Osman Bukari puso el 3-2 y el empate pudo llegar en el agregado, de no ser por un resbalón.

Cuando pretendía despejar un balón, el arquero Diogo Costa no se dio cuenta que Iñaki WIlliams estaba detrás de él, por lo que el delantero de Ghana se apresuró a robarle el balón, pero en su intento se resbaló, dando tiempo así a la defensa portuguesa de tomar control de la situación