Contemplan casarse Tom Holland y Zendaya

Aunque al parecer tienen años juntos fue hasta junio de 2021 que confirmaron el noviazgo tras filtrarse unas fotografías besándose

Tom Holland y Zendaya están atravesando uno de los momentos más serios y estables de su relación, por lo que ya estarían dispuestos a casarse, según una fuente de Us Weekly.

“Ambos están en modo de establecerse y están absolutamente planeando un futuro real juntos” dijo la fuente al medio.

“Como cualquier otra pareja, Tom y Zendaya han hablado largo y tendido sobre lo que les espera el futuro, incluyendo la posibilidad de casarse y tener hijos. Los dos quieren lo mismo en lo que a la vida familiar respecta. Pero todavía no están preparados para ello, en medio de tanto trabajo”, dijo también la fuente.

Los dos actores fueron relacionados cuando se conocieron en el set de Spider-Man: De Regreso a Casa, sin embargo ambos pasaron varios años negando algún tipo relación amorosa y decían que eran buenos amigos.

Fue en junio de 2021 que Page Six consiguió fotos de ambos en una situación muy íntima en Los Ángeles, cuando los dos visitaban a la madre de Zendaya. Su noviazgo se confirmó al ser captados besándose dentro del auto de Holland.

Us Weekly también obtuvo un testimonio que decía que desde que su relación se volvió pública, ésta se fortaleció aún más, aunque no esperaban llevar su noviazgo fuera del ámbito privado.

“Una de las desventajas de nuestra fama es que la privacidad ya no está realmente bajo nuestro control” dijo Tom para GQ en noviembre de 2021.