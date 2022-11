Confía el Tata que la Selección competirá bien en el Mundial de Qatar

Pese a que cayó ayer ante Suecia en el último partido de preparación dijo que los jugadores están concientizados

El entrenador de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, aseguró que tiene la confianza e ilusión de que competirán bien en el Mundial 2022.

“Me voy con la sensación de que vamos a competir muy bien, nos hemos preparado para eso y los jugadores están concientizados. Más allá de una derrota, veo a los jugadores hablando para corregir, muy involucrados.

“De las puertas para adentro hay un escenario que no existe afuera y eso es lo que nos brinda ilusión y particularmente la certeza de que vamos a competir muy bien”, dijo el “Tata” tras la derrota de 2-1 ante Suecia en el último juego de preparación de cara a Qatar 2022.

Aunque las críticas están con todo, Martino sabe que ya no queda de otra que buscar los buenos resultados, iniciando con Polonia la próxima semana.

“Lo único que puede cambiar la opinión de la gente son los resultados y a eso vamos jugar”, manifestó.

Sobre el juego ante Suecia, destaca que Raúl Jiménez pudiera disputar 45 minutos luego de pasar 77 días sin poder jugar por una lesión.

“Los cambios de hoy estaban preestablecidos, no tienen nada qué ver con lo que iba pasando en el partido. Queríamos ver a algunos con minutos. Entendiendo que hemos perdido el partido, estoy conforme con lo que ha pasado en estos 15 días.

“Se superó al rival y debimos de haber ganado el partido. El parado táctico de Suecia puede ser similar al de Polonia“, declaró

Tras la derrota de la Selección Mexicana ante Suecia y los minutos que pudo ver Raúl Jiménez, Gerardo ‘Tata’ Martino admitió que no ve al delantero del Wolverhampton como titular ante Polonia en el Mundial de Qatar 2022, aunque dijo que está contento con lo mostrado y el esfuerzo del ‘9 ‘del Tri, aún quedan días para definir el once.

Lo más importante es que se sintió bien en lo físico, jugó 45 minutos después de mucho tiempo, eso lo pone más en forma. En la semana hizo también 27 minutos de futbol, que es el único tiempo que le faltaba por realizar para terminar con el proceso. No lo veo (como titular), es apresurado, así que trataremos de buscar los mejores intérpretes para Polonia, todavía tenemos seis días largos para decidirlo”, comentó.