Confía Canelo pelear en mayo; Va recuperándose de cirugía

El boxeador dijo que todavía no tiene a quien enfrentar pero confía en hacerlo el 5 de mayo, fecha emblemática para los mexicanos residentes en Estados Unidos

La operación en la muñeca a la que se sometió Saúl Álvarez a finales de octubre trajo mejores noticias de las esperadas.

Emocionado por la posibilidad de volver al ring el mayo del próximo año, el “Canelo” anunció en días pasados que está listo para pelear, aunque apenas dio detalles sobre la evolución en la lesión que lo aquejó durante gran parte del 2022.

“Mis cicatrices ya cerraron. Estoy haciendo mi terapia bien. Creo que (la operación) no me va a detener tanto. Creo que para mayo ya estoy listo. Mis peleas siempre las hago en mayo o septiembre, y creo que para mayo voy a estar listo otra vez”, aseguró Saúl en entrevista para ID Boxing News.

Respecto a la fecha de su próximo pleito, Álvarez confirmó que intentará nuevamente que coincida con el 5 de mayo, una fecha emblemática para los mexicanos en Estados Unidos.

“Creo que sí (pelearé el 5 de mayo), porque el doctor de principio me había dicho que tenía que estar cuatro semanas con el yeso, sin mover la muñeca después de la cirugía.

“Cuando entró y vio por dentro todo lo que tenía (en la muñeca) y lo que me hizo y todo dijo que no, que era mejor de lo que esperábamos. Que tenía que estar nada más 7 días con el yeso, después quitármelo y quitarme los puntos y empezar mi rehabilitación. Ahorita ya llevo 2 semanas de rehabilitación“, compartió.

Su rival aún es una incógnita, mientras que la posible pelea en septiembre sería una revancha ante Dmitry Bivol.