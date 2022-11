Chucky Lozano pide tener fe en la Selección tras derrota ante Argentina

El delantero confió en que el próximo encuentro se pueda reencontrar con el anhelado gol que ha estado ausente en los dos partidos disputados en Qatar

Al preguntarle al delantero Hirving Lozano si respetaron de más a Argentina, aseguró que siguieron el planteamiento que les indicó Gerardo Martino.

“Lo planteamos como el técnico nos lo propuso y, bueno, creo que en el primer tiempo lo hicimos muy bien, pero hubo detalles en el segundo que nos costaron”, expresó Lozano.

México perdió 2-0 ante los sudamericanos y complicó sus posibilidades de avanzar a los Octavos de Final en el Mundial Qatar 2022.

La escuadra mexicana se le plantó a la Albiceleste en un esquema más defensivo que de ataque y no pudo ganar.

Ante eso, el delantero mexicano dijo que no les queda más que cambiar el chip.

“Pues a darle vuelta a la página, ¿no?, creo que tenemos un poco de esperanza, hay que tener fe y hay que trabajarlo el siguiente partido en los siguientes días”, añadió Hirving.

Sobre su rol en el partido que fue de ida y vuelta para intentar contener la salida del rival, Lozano señaló que si fue algo desgastante.

“Sí, poco cansado porque son rivales muy complicados y es difícil”, aseguró el jugador del Napoli.

El seleccionado nacional dijo que ahora les toca enfriarse un poco y luego hablar sobre lo sucedido y lo que viene para el siguiente partido ante Arabia Saudita.

“Yo creo que ahorita no vamos hablar, vamos a hablar en los siguientes días, tenemos que trabajar en el siguiente partido y yo creo que mañana”, dijo.

“Mientras haya posibilidad, vamos a luchar por eso”, indicó.

– ¿Preocupa que no haya gol?

“Yo creo que estamos trabajando muy bien, si ha faltado el gol, pero hay que trabajarlo”, aseguró.