Chris Evans es ‘el hombre más sexy’ del año según la revista People

El protagonista de Capitán América dijo que su mamá estará muy contenta por la designación

El actor Chris Evans, famoso por ser el Capitán América, fue nombrado como el hombre vivo más sexy del mundo 2022 por la revista People.

La elección fue anunciada en la noche de este lunes durante el programa nocturno de entrevistas de Stephen Colbert y en la web de la revista.

“Mi madre estará muy contenta”, dijo en la entrevista para la revista. “Ella está orgullosa de todo lo que hago, pero esto es algo de lo que realmente puede presumir.

“Además, sabe que es probable que reciba bromas de sus amigos más cercanos. Realmente, esto será de motivo de burlas”, bromeó en la entrevista.

Entre quienes es probable que lo molesten están algunos de sus compañeros de reparto que ya ostentaron el cetro, como Rudd, Ryan Reynolds y Chris Hemsworth, quien interpreta a Thor en el universo Marvel, y fue el primero de los Vengadores en recibir el premio anual que People concedió por primera vez a Mel Gibson en 1985.

En la lista de premiados figuran también John Legend, Dwayne Johnson, Idris Elba, Adam Levine, Richard Gere, Channing Tatum y David Beckham.

People entrevistó a Evans en una granja en Georgia donde el actor habló sobre cómo encontrar un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida privada. “El aspecto más agradable de mi carrera, ahora mismo, es sentirme lo suficientemente seguro como para levantar el pie del acelerador”, afirmó.

Su primer papel en el cine fue en la película The New Comers, en el año 2000, e interpretó al superhéroe Johnny Storm, Antorcha Humana, en dos filmes de Los 4 Fantásticos en 2005 y 2007. Pero la fama le llegó en 2011 al protagonizar Capitán América: El Primer Vengador.

Desde entonces, se ha puesto en la piel del superhéroe en 10 cintas de Marvel, y dejó su escudo tras salvar al universo en Avengers: Endgame, en 2019.

Evans también le prestó su voz a Buzz Lightyear en la película de Pixar Lightyear e interpretó a un sádico asesino que trata de matar a Reynolds en El Hombre Gris de Nextflix, ambas estrenadas este año.

En la entrevista, el actor indicó que en sus planes de futuro entran el matrimonio y formar una familia. “Eso es absolutamente algo que quiero”, afirmó, pero apuntó que no espera comentar mucho de su vida privada en público porque “algunas cosas las quieres sólo para ti, o sólo para la familia y mis amigos”.

Mientras traza la siguiente parte de su vida y de su carrera, espera que el reconocimiento de People sea un hito.

“Esto es algo que, cuando me haga viejo y flojo, podré mirar atrás y decir: ‘Recuerdo cuando…'”, señaló Evans.