Chivas se corona en la Sub 14 tras vencer a Pumas

Aunque empataron a un gol, el marcador global los colocó 4-3 en la Final de vuelta que se disputó en el Estadio Olímpico Universitario

Chivas concretó este domingo un rotundo golpe de autoridad en las divisiones inferiores del futbol mexicano con dos campeonatos.

Primero se coronó campeón en la división Sub 16, y culminó la obra del día con el título de la Liga MX Sub 14 tras empatar 1-1 con Pumas (4-3 global) en la Final de vuelta, disputada en el Estadio Olímpico Universitario.

Los jóvenes rojiblancos aprovecharon el resultado 3-2 a favor que sacaron en el duelo de ida, en Guadalajara, para manejar el encuentro a su conveniencia, pero sin renunciar a ir al frente.

El premio por no cuidar el resultado y mantener una postura ofensiva llegó luego de varias aproximaciones al área rival y, tras un penal marcado por el árbitro central, Emiliano Rodríguez se encargó de poner el 1-0 para el chiverío, al 44′.

Un solitario gol tras una jugada individual de José Mancilla, al 73′, dio un poco de esperanza para la escuadra auriazul, pero ya no bastó para igualar el resultado global y la historia de la Final se inclinó a favor de Chivas.

La nueva generación del Rebaño celebró de manera eufórica el campeonato junto a su afición, que los acompañó en el duelo y no dejó de alentar durante los 90 minutos en Ciudad Universitaria.

La calidad demostrada en la cancha por varios de los campeones rojiblancos vislumbra un futuro prometedor en la institución tapatía, y no sería ninguna sorpresa que en algunos años arriben al primer equipo para comenzar a brillar en la Primera División.