Cancela Gigi Hadid cuenta de Twitter tras ser adquirida por Elon Musk

La súper modelo externó su inconformidad con esta red social que se está convirtiendo en un sitio de intolerancia

La modelo Gigi Hadid protestó contra Twitter tras pasar a ser propiedad de Elon Musk, por lo que decidió dar de baja su cuenta de dicha red social.

Los escándalos alrededor de los cambios que está realizando el empresario y dueño de Tesla continúan saliendo a la luz, por lo que algunos famosos como Mark Ruffalo y Stephen King se han pronunciado en contra de las medidas de Musk.

Una de las famosas que se unió a estas protestas fue la supermodelo Gigi Hadid, quien por medio de sus historias de Instagram reveló que no le interesa continuar en un espacio donde circula el odio.

“Se está convirtiendo cada vez más en un pozo negro de odio e intolerancia, y no es un lugar del que quiera ser parte”, escribió Hadid para anunciar su salida de Twitter.

El posicionamiento de Gigi Hadid estuvo acompañado del mensaje de una usuaria que reveló haberse quedado sin trabajo debido a que toda la plantilla de derechos humanos fue recortada por el nuevo dueño de Twitter.

Asimismo, Hadid dio a conocer que no piensa continuar en un espacio que ya no considera seguro, por lo que le agradeció a sus fans haberse conectado con ella durante una década.

Ahora el usuario @GiGiHadid aparece como inexistente debido a la cierre que realizó la modelo en señal de protesta.