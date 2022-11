Cambia derrota de Argentina el plan del ‘Tata’; Modificará estrategia

Cada duelo será crucial en el camino a los octavos, ya que ahora el favorito, Argentina, es sotanero

La derrota de Argentina en su debut mundialista provocó que la Selección Mexicana ya no jugara una Final en plena Fase de Grupos del Mundial, sino tres, a juicio de Gerardo Martino.

En la mañana de este martes el juego contra Polonia se mostraba decisivo para las aspiraciones de ambos equipos dado el favoritismo de la Albiceleste, pero ahora cada duelo será crucial en el camino a los Octavos en Qatar 2022.

“Al mundo lo debe haber sorprendido, esos resultados que sólo se pueden dar en una primera Fase de un Mundial, probablemente eso juega en la cabeza de los jugadores nuestros y de Polonia, esperábamos encontrar un partido decisivo producto de un triunfo de Argentina y pasó exactamente lo contrario.

“Más allá de lo que haya sucedido con Argentina debemos jugar un tipo de partido y este resultado en principio entiendo que no lo modifica (el planteamiento para el encuentro del sábado). Ahora lo que parecía casi una Final de primera fecha de Fase Regular termina siendo para cada uno de los componentes del grupo tres Finales”, dijo el técnico Gerardo Martino al término de los primeros juegos del Sector C.

Arabia Saudita es líder con 3 puntos, seguida de México y Polonia con uno, mientras que la Albiceleste es sotanera.

“No lo sé, no me imagino que Argentina vaya a pensar jugar diferente alguno de los tres partidos, no creo que el resultado modifique la forma en que va a jugar el segundo partido, si hubiera ganado hoy, saldría a proponer de todas formas, si después el resultado parcial del segundo partido los puede llegar a desesperar, quizá, pero no a priori al partido”, comentó.

“No utilizaría más agazapado ni más valiente sino más inteligente, no podemos estar cambiando lo que decimos un día y al otro negarlo, volvemos a pensar que jugamos con el candidato del grupo y también para ganar la Copa del Mundo, tenía 36 partidos sin perder y llegaba muy bien, tenemos que jugar el partido que necesitamos para intentar ganarlo, que es lo que más nos sirve y mejor nos posiciona”, comentó Martino.

Eliminará al equipo de su país natal

“Son cosas que en nuestra profesión puede suceder permanentemente, trabajamos en México y pensamos exclusivamente en su bienestar, así que trataremos de hacer lo mejor en ese partido.

“No necesitamos trabajar tanto, el resultado está a la vista, es sobre lo que vamos a trabajar, lo que sí es que tener a Arabia primera en el grupo eso modificó o empezó a jugar en la cabeza de los jugadores y nuestra, no estoy diciendo que modificamos la forma de jugar en función de esa situación, pero claramente no es lo mismo ver a Argentina primera que ver a Arabia”, dijo el “Tata”.