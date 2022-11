Buscará “El Zurdo” segundo título mundial

Enfrentará al verdugo de “El Canelo” Álvarez, Dimitri Bivol, por el campeonato peso semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo

Gilberto “El Zurdo” Ramírez empezó a boxear porque ya no quería que los niños en la escuela lo golpearan… Hoy presumen una carrera profesional con marca perfecta después de 44 peleas y esta semana podría levantar su segundo campeonato del mundo en divisiones diferentes.

El mazatleco era un niño alto, con fuerza, pero no le era de gran utilidad ante los otros niños más grandes que él, que le causaban daño. Fue ahí cuando decidió buscar una forma de defenderse.

Yo sabía que si yo aprendía a pelear, a defenderme, eso si iba a acabar, porque era más grande que ellos, y así pasó”, dijo Ramírez, quien este sábado se enfrentará al ruso Dmitri Bivol, el verdugo de “El Canelo” Álvarez en mayo, por el campeonato peso semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo.

“Al principio fue difícil, porque, era muy cansado. Yo nunca había sido bueno para ningún deporte, intenté jugar beisbol, futbol, basquetbol y nada, y la verdad pensaba que tampoco en el boxeo lo iba a hacer bien”.

Ramírez perdió sus primeras ochos peleas de exhibición. Y nunca más desde entonces.

“El problema es que no había muchos niños de mi peso, y los que había ya eran seleccionados, y en Sinaloa, la verdad es que el nivel de boxeo es muy bueno. Pero me sirvió, aprendí mucho de esas derrotas, y la verdad es que lo que quería era aprender, yo no pensaba en ser un gran boxeador, por eso no me rendí”.

Ramírez fue multicampeón nacional, se ganó el derecho para estar con la selección mexicana e incluso cumplió el proceso para estar en los Juegos Olímpico de Londres 2012.

“El problema es que para ir a Olímpicos me tenía que concentrar en la Ciudad de México, y para mí eso significa dejar de trabajar, dejar de ganar dinero, y preferí no hacerlo”.

En lugar de eso Ramírez inició su carrera profesional, en 2009. Ahora tiene 30 peleas ganadas por nocaut, y fue ya un sólido campeón en la división supermediano con cinco defensas exitosas, para luego brincar al peso semicompleto para buscar el título este sábado en Abu Dhabi.

Lo que representa Canelo Álvarez para el boxeo actual es muy importante” dijo Ramírez. “Luchar contra un boxeador que le ganó a él, sin duda da mucha notoriedad”.

Puedo decir que es la pelea más importante de mi carrera, porque siempre la pelea que sigue lo es, pero no creo que Bivol sea mucho mejor que los otros rivales que he tenido enfrente”.

“El Canelo” dijo que él no va pelear con mexicanos. ¿Si tu ganas buscarás esa pelea?

Entiendo por qué lo dice y cómo lo dice. Puede decir lo que quiera, si yo ganó y soy campeón, eventualmente me va a tener que enfrentar, porque la gente lo va a pedir, y porque todo mundo sabe que una pelea entre mexicanos es garantía de espectáculo.