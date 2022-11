Belinda envía mensaje a mujeres tras sufrir violencia verbal y digital

La cantante durante un concierto en el que interpretó el tema “K-bron” dijo que iba dedicado a las mujeres que “muchas veces callamos cuando nos tratan mal”

Días después de que se anunció el truene de Belinda con Christian Nodal, la cantante lanzó el tema ‘K-bron’ que, se dice, está dedicado a su exnovio debido a la letra de desamor.

La intérprete de ‘Sapito’ nunca ha hablado al respecto, pero este fin de semana volvió a surgir el rumor debido al poderoso mensaje que envió al interpretar el tema en un concierto.

Sus palabras fueron en torno a la violencia que vivió en una de sus relaciones. Envió un poderoso mensaje a las mujeres que atraviesan por esta situación, tal como ella lo vivió.

Si se dice que el tema ‘K-bron’ va con dedicatoria a Nodal y el mensaje sobre la violencia que vivió estaría relacionado con maltratos que pudo sufrir al lado de Nodal.

“La escribí pensando en todas las mujeres que muchas veces callamos cuando nos tratan mal, cuando nos gritan, cuando nos quieren hacer menos, cuando piensan que son mejores que nosotras. Muchas veces las mujeres tenemos miedo de hablar porque yo he sido una de ellas y esta noche no me voy a callar más”.

Después del rompimiento con Nodal, la también actriz fue atacada por “aprovecharse” de la fama y dinero que el cantante tiene. Se ventilaron mensajes donde ella le pide dinero para arreglos estéticos.

La violencia digital y verbal hacia Belinda no termina, pues los fanáticos de Nodal todavía atacan a la cantante durante conciertos con insultos y gritos de odio