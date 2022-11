Aseguran que Shakira no cantar en Mundial

Se desconoce si fue invitada; Varios medios de comunicación habían especulado que la cantante colombiana estaría en el evento deportivo y se desconoce quien o quienes estarán en la justa deportiva

Shakira no se presentará en la ceremonia inaugural del Mundial de Qatar 2022, como varios medios habían especulado días antes del arranque de este torneo.

De acuerdo con el medio español “El Programa de Ana Rosa”, fuentes cercanas a Shakira confirmaron que la intérprete de “Waka Waka” no estará en el evento deportivo.

Durante el programa también se confirmó que no está contemplada la participación de la colombiana en la ceremonia de apertura o en algún escenario en Qatar como el FIFA Fan Festival.

Aunque se descarta un show de Shakira, el medio citado obtuvo información que confirmaba que los organizadores sí le extendieron la invitación a la cantautora.

A menos de una semana de que comience el Mundial de Qatar 2022, artistas como Dua Lipa y Rod Stewart dieron a conocer que se niegan a musicalizar el evento deportivo a manera de protesta por los derechos humanos de las y los qataríes.