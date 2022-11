Apoya Alfonso Herrera al director Luis Estrada

El actor, avaló la decisión de separarse de la plataforma a pocas del estreno de la cinta ¡Que Viva México!

Alfonso Herrera mostró su apoyo al director Luis Estrada tras tomar la decisión de separarse de Netflix a pocas horas del estreno de ¡Que Viva México! en la plataforma.

La película, al igual que algunas de sus predecesoras como El Infierno o La Dictadura Perfecta, es una sátira política, pero ahora enfocada en la llamada Cuarta Transformación.

A un día de su estreno, Estrada comenzó la búsqueda de nuevas distribuidoras tras no llegar a un acuerdo con la plataforma de streaming en las condiciones de estreno en pantalla grande.

“Ser parte de ¡Que Viva México! ha sido una experiencia profesionalmente muy gratificante. Después de todo el trabajo detrás de esta historia, tanto de la producción como de nosotros los actores. Entiendo la decisión de Luis Estrada en querer lo mejor para la película y su respeto e interés por llevar esta historia a las salas de cine”, dijo el protagonista de la película en su cuenta de Twitter.

El contrato inicial establecía que a partir del 3 de noviembre la cinta se estrenaría en salas de cines nacionales e internacionales para después exhibirse en Netflix a partir del 16.

Estrada dijo que compró los derechos a Netflix para tenerlos en exclusiva y para no perder el control de la película.

“Más que un obstáculo en la exhibición, veo esta decisión como una oportunidad. Al mismo tiempo, es una manera de aportar a la industria cinematográfica al convocar a la audiencia a llenar las salas y compartir la experiencia. Tener presencia en las plataformas digitales es muy importante, pero nada supera la experiencia de ir al cine”, continuó el ex RBD.

El actor de 39 años comparte créditos con Ana de la Reguera, Joaquín Cosío y Ana Martin.

“Sé que muchas personas estaban emocionadas con el próximo estreno de ¡Que Viva México! Me incluyo, pero espero que puedan acompañarnos en el camino a su salida comercial. Esta es una historia sobre México, para México, por lo que estoy seguro será del agrado del público y podrán verse reflejados”, finalizó.