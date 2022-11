Anuncian actividades para prevenir violencia a la mujer

Iniciarán hoy en el poblado Miguel Alemán; La dirección de Atención a la Mujer de Hermosillo realizará también una jornada de capacitación con motivo del Día Internacional de la No Violencia

Con motivo del Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer a celebrarse el próximo 25 de noviembre, la Dirección de Atención a la Mujer anunció una jornada de capacitación y una feria en apoyo a las mujeres que luchan por salir adelante.

Marisela Espriella Salas, titular de la dependencia, dio a conocer que la jornada de capacitación denominada “Mujeres emprendiendo por sus familias y su comunidad”, se llevará a cabo hoy a partir de las 10 de la mañana en el Centro Hábitat del poblado Miguel Alemán, por ser considerada la comunidad con mayor índice de violencia familiar física y económica hacia la mujer.

De manera simultánea, se llevarán a cabo cinco capacitaciones a mujeres que desean emprender diferentes negocios desde su casa de manera inicial, como la aplicación de gelish, repostería, elaboración de piñatas, bisutería y panadería.

Al final de cada capacitación, en cada una de las aulas donde se brindan estos cursos se rifará un kit para que puedan emprender su negocio y dar a conocer sus productos.

También contarán con apoyo de Salud Municipal que brindarán pruebas gratuitas de Papanicolaou.

Asimismo, el próximo 25 de noviembre se llevará a cabo la segunda Feria de Mujeres dónde participan 40 mujeres quieres darán a conocer los servicios y productos que han ido elaborando a lo largo del año.

Está feria se realizará en la explanada del palacio municipal en horario de 17:00 a 21:00 horas; también habrá puestos de mujeres Seri, maxi apoyo y módulos estratégicos como instancias o fundaciones que apoyan a mujeres en temas de depresión, adicciones y violencia familiar.

“La intención es llevar a cabo esos eventos para visibilizar la importancia de que no se nos olvide que el 25 de noviembre no es un día para celebrar sino para conmemorar que las mujeres siguen siendo asesinadas siguen siendo violentadas ya que el 30 por ciento de las llamadas por violencia son en el ámbito familiar y no podemos quitar el dedo del renglón la violencia hacia las mujeres no es normal y hay que ayudar a prevenirla”, puntualizó.