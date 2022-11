Anuncia Piqué su retiro

Se desconoce si jugará en el Mundial; El defensa del Barcelona, de 35 años de edad, ha tenido un mal año y anticipó que no se irá a otro equipo

El defensa español Gerard Piqué anunció en sus redes sociales que el juego ante el Almería será su último con el Barcelona.

En un video de dos minutos, el jugador de 35 años revivió su paso por con club blaugrana y agradeció el apoyo de la afición.

“Vosotros, culers, me lo habéis dado todo, y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero deciros que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barsa no habría otro equipo, y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou”, indicó.

“Pasaré a ser un culé (hincha del Barsa) más, animaré al equipo y transmitiré el amor por el Barsa a mis hijos y mi familia. Ya me conocéis, tarde o temprano volveré”, afirmó, lo que pudiera ser entendido como un regreso futuro al equipo como técnico o directivo.

El jugador es canterano del Barcelona, pero comenzó su carrera profesional en el Manchester United en el 2004. Después de una temporada en el Real Zaragoza, regresó a los culés en 2008.

Ganó con el Barcelona ocho ligas; siete Copas del Rey; seis Supercopas de España; tres Champions League; tres Supercopas de la UEFA y tres mundiales de clubes.

Siendo jugador culé también ganó el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012.

En la etapa de Xavi Hernández como DT fue relegado a la banca.

Aunque anunció su último juego con el club, falta esperar si su retiro es total o todavía podría jugar el Mundial de Qatar 2022, que empieza en unas semanas más.