Anuncia Jennifer Lopez nuevo álbum tras ocho años

La cantante, que el miércoles oscureció sus redes sociales, dijo que la nueva producción se denominará This is Me…Now

Después de que Jennifer Lopez oscureciera sus redes sociales, la cantante regresó al internet para anunciar su nuevo álbum This is Me… Now y, de paso, los nombres de las canciones que tendrá esta nueva producción.

Este será el primer álbum que Lopez saca en ocho años. La intérprete, desde el lanzamiento de A.K.A., en 2014, sólo ha presentado sencillos, como “Pa ti” y “Lonely”, junto a Maluma, y “Cambia el Paso” con Rauw Alejandro.

This is Me… Now será el proyecto donde relatará el viaje emocional, espiritual y psicológico que la actriz ha tenido en las últimas dos décadas.

“Con canciones confesionales, reflexiones sobre los problemas de su vida en el pasado, alegres celebraciones de amor con su característica voz energética, This is Me… Now pone los reflectores en su difícil infancia, relaciones fracasadas, y el increíble viaje emocional que ha hecho”, dijo Rolling Stone, citando un boletín de prensa.

El lanzamiento del álbum está planeado para el 2023; producción que para Lopez, es la más honesta que ha hecho en su carrera.

En el listado de canciones, hay un par que hablarán de romanticismo por “Dear Ben, pt II”, la cual probablemente sea una carta de amor a su ahora esposo, Ben Affleck.

JLo se había retirado de las redes sociales en los últimos días causando una gran especulación sobre un gran anuncio.

El álbum original This is Me… Then fue lanzado el 25 de noviembre de 2002, cuando la cantante sostenía una relación amorosa con el intérprete de Batman.