Amplían presupuesto para becaterapias el sistema DIF Sonora

En total se dispondrán de 27 millones 650 mil pesos para beneficiar a personas con trastorno del espectro autista, neurodiversidad, parálisis cerebral y síndrome de Down

Para que nadie se quede atrás, ni nadie se quede fuera, el sistema DIF Sonora incrementó 12 millones 544 mil pesos al monto inicial del programa de Becaterapias, para atender la alta demanda de solicitudes recibidas en la convocatoria dirigida a personas con trastorno del espectro autista, neurodiversidad, parálisis cerebral y síndrome de Down.

Inicialmente, este programa contaba con un presupuesto de 15 millones de pesos para atender a mil 71 beneficiarios, sin embargo, debido a la gran cantidad de solicitudes, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, autorizó aumentar más de 12 millones de pesos, para dar un presupuesto total de 27 millones 650 mil pesos, de tal manera que se pudiera cubrir al 100 por ciento las solicitudes que cumplieron los requisitos.

Por su parte, la directora de DIF Sonora, Lorenia Valles, mencionó que esta es la primera vez en que este programa se dirige a los 72 municipios de la entidad, con una respuesta muy favorable, a pesar de que inicialmente sólo se podía atender a mil 71 personas. Comentó que, con este aumento autorizado por el gobernador Alfonso Durazo, serán mil 975 personas, quienes se verán beneficiadas mediante el programa.

“Prácticamente el cien por cierto de quienes aplicaron en este programa podrán recibir su apoyo, ya que solamente 22 personas no quedaron dentro, puesto que el tipo de discapacidad que presentan no era aplicable a los requisitos emitidos en la convocatoria. Sin embargo, este es un programa que llegó para quedarse y, en ese sentido, lo seguiremos reforzando”, explicó Valles Sampedro.

El programa de Becaterapias contempla el apoyo, en una sola exhibición, de 14 mil pesos por persona, mismos que deberán destinarse a través de un plan de trabajo exclusivamente al programa terapéutico para que las y los beneficiarios gocen de un estado de bienestar y autonomía, mediante las terapias psicosociales de lenguaje, motricidad, estimulación sensorial y conductual.

A partir del lunes 24 de octubre del 2022, la lista de folios de las y los beneficiarios se encuentra publicada en el portal web.difson.gob.mx.

El folio deberán consultarlo en su Credencial Nacional para Personas con Discapacidad y para quienes aún se encuentren en el proceso de trámite de su credencial, se les ha asignado un folio genérico, por lo cual se habilitó un centro de atención telefónica, donde personal de DIF Sonora ha estado haciendo llamadas para notificación y asignación de folio.

El proceso de entrega de cheques empezará a efectuarse de forma regional el próximo viernes 11 de noviembre, por lo que se invita a la población en general a estar atenta de las redes sociales del Gobierno de Sonora, DIF estatal y medios de comunicación, ya que por estas vías se anunciarán las entregas que se realizarán en cada municipio a lo largo y ancho de la entidad.

Para más información, comunicarse al (662) 210 8340 en la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad o bien al (662) 289 26 00 en las oficinas de DIF Sonora.