América elimina a Chivas; Disputará el final de la Liga MX Femenil

Aunque ayer igualaron cartones a tres goles, en el marcador global se impusieron por 6-4

En un partido de locura y con mucho dramatismo, América terminó por liquidar a las Chivas para llegar a su segunda Final de Liga MX Femenil tras igualar 3-3 en la vuelta de la Semifinal de la Liga MX femenil y dejar un global de 6-4.

Cuando todo parecía indicar que las Águilas no tendrían problemas para cerrar la serie, las Rojiblancas lograron sacar el orgullo para ponerse a solamente un gol de orquestar la remontada, pero al final no les alcanzó.

Tuvo que llegar la figura de Coapa, Kiana Palacios, quien ingresó en la segunda mitad, para finiquitar la situación con un golazo al ángulo al 90+2, poniendo el marcador definitivo que dejó en la lona a las dirigidas por Juan Pablo Alfaro.

Las de Ángel Villacampa salieron confiadas a la cancha del Estadio Akron y aprovecharon errores en la zaga del chiverío para ponerse adelante en el marcador con un penal anotado por la española Andrea Pereira al 4′.

Ya en el segundo tiempo Alison González mataría, momentáneamente, las ilusiones rojiblancas con un disparo que batió las redes de la arquera Blanca Félix, poniendo un 2-0 aplastante al 62′.

Sin embargo, tal y como sucedió en el Clásico Nacional de la temporada regular, las Chivas sacaron energía de donde no había y se fueron con todo al ataque.

Primero Adriana Iturbide comenzó a alimentar una breve posibilidad de remontada con un cabezazo que terminó en gol al 67′; pero la verdadera esperanza llegó en menos de cinco minutos con los tantos de Gabriela Valenzuela al 82′ y Alicia Cervantes al 86′.

Con el marcador parcial de 3-2 a las tapatías únicamente les faltaba un gol para culminar la voltereta, mientras que los 8 minutos agregados por la silbante aumentaban las posibilidades.

América volvió a demostrar su dominio frente a las Rojiblancas en fases finales del futbol femenil y ahora buscará conseguir su segundo título, mientras que Guadalajara no podrá refrendar su campeonato del Clausura 2022.