América derrota 3-1 a Chivas; En la Semifinal de la Liga MX Femenil

Las Águilas aprovecharon su localía en el Estadio Azteca para dominar a las de Guadalajara que fueron apoyadas como si estuvieran en su casa por su gran porra

América derrotó 3-1 a Chivas en la ida de la Semifinal de la Liga MX Femenil en el Estadio Azteca; el segundo juego se disputará este lunes.

Casandra Cuevas, Scarlett Camberos y Nicolette Hernández dieron forma al triunfo azulcrema frente al líder de la competencia.

América ganó en el marcador, pero Chivas venció en la tribuna del Coloso de Santa Úrsula.

Todavía no empezaba la Semifinal de Ida y Guadalajara ya había anotado un gol con su afición. Parecía que el Rebaño jugaba en casa. América le prestó por momentos el Azteca a la porra visitante, pero no el balón en el campo.

La defensa Andrea Pereira había dado un aviso previo. La centrocampista Casandra Montero perdió el esférico que terminó en los pies de la española, quien tejió una pared con Katty Martínez y Pereira la envió muy cruzado. América arrinconaba a Chivas en su campo y presionaban en la salida.

Al 29′ Andrea hiló una jugada desde la zaga que concluyó en un tiro peligroso de Scarlett Camberos. América no dejó de enviar avisos con Camberos por izquierda y al 33′ dio un centro que tomó a Katty de espaldas al arco, asistió a Casandra Cuevas y anotó el primero.

El futbol da recompensas y Camberos tuvo la suya al segundo tiempo, ante unas Chivas que poco a poco se descomponían. Ahora, Katty asistió a Camberos y a sangre fría remató.

En las tribunas se jugaba otro partido con más de 20 mil personas.

Las americanistas eran abucheadas por la afición chiva, que ganó en decibeles. En momentos ni el sonido local ayudaba a combatir los cánticos de la afición rojiblanca. “¡Dale, dale, dale Rebañooo, dale, Rebañooo”, retumbaba en el Azteca, pese a que Licha Cervantes y Caro Jaramillo fueron borradas y no aparecieron como lo habían hecho en el torneo regular.

Nicki Hernández entre rebotes anotó el tercero de las Águilas al 67′. El entusiasmo de la afición rojiblanca también tuvo recompensa y Diana Rodríguez al 91′ marcó el tanto que le dio dignidad al conjunto del “Pato” Alfaro.

Atrás quedaron los problemas de vestidores que vivieron las dirigidas por Ángel Villacampa; hoy prevaleció la unión de las americanistas que tienen medio boleto a la Final del Apertura 2022 y a Chivas se le escapa el bicampeonato. La vuelta se jugará el lunes a las 19:00 horas en el Estadio Akron.