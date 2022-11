Alistan nueva cinta de Star Wars; El director Shawn Levy

El también productor cerró el acuerdo con Lucasfilm y se desconoce si él estará a cargo de la dirección

El director y productor Shawn Levy, la mente detrás de películas como Free Guy: Tomando el Control y The Adam Project, está listo para desarrollar una nueva aventura dentro del universo de Star Wars.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el cineasta, que también es uno de los artífices detrás de la exitosa serie Stranger Things, cerró recientemente el trato con Lucasfilm, aunque se desconoce cuándo se llevaría a cabo o si él no dirigirá también.

Y es que antes de que llegue este proyecto, Levy tiene en puerta más trabajos, como la esperada secuela Deadpool 3 para Marvel Studios, cuyo lanzamiento está programado para el 8 de noviembre de 2024.

Asimismo, está listo para ayudar a producir y dirigir la última tanda de episodios de Stranger Things, para Netflix. Su productora 21 Laps es parte fundamental del show de ciencia ficción y terror.

Y aunque no se ultimaron más detalles respecto a esta película, seguro esta noticia tendrá emocionados a los fans de la franquicia espacial, en especial porque en las últimas semanas han rondado en redes varios rumores sobre el regreso inminente de Star Wars a la pantalla grande.

Por ejemplo, se está preparando una nueva película del director Taika Waititi, al igual que una cinta del escritor Damon Lindelof y la directora Sharmeen Obaid-Chinoy. También se dice que el jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, está desarrollando su propio proyecto de Star Wars como productor.

Además de sus trabajos actuales, Shawn Levy está desarrollando la serie dramática All the Light We Cannot See para Netflix, basada en la novela homónima ganadora del Premio Pulitzer de Anthony Doerr.