Alista Will Smith estreno de Emancipación

Regresa al cine tras bofetada a Chris Rock; El actor dijo que respeta a quien no desee ver la nueva película tras su comportamiento en los Oscar

Para muchas personas, el incidente de la pasada edición del Óscar protagonizado por Will Smith, quien abofeteó frente a millones de televidentes al comediante Chris Rock, aún está demasiado fresco.

Por eso no sorprende que varios espectadores se sientan incómodos todavía por saber que la nueva película del actor, Emancipation, esté a unos días de estrenarse, como si nada hubiera pasado.

Durante la actual gira de prensa de Will Smith para promover el filme, que estrena en los cines de Estados Unidos este 2 de diciembre y llegará a la plataforma Apple TV+ a partir del 9 de diciembre, el también productor habló sobre el rechazo que todavía siente la gente hacia él respecto a su accionar en el Óscar.

“Lo entiendo completamente: si alguien no está listo, lo respetaría absolutamente y le permitiría su espacio para no estar listo”, le dijo el actor al periodista Kevin McCarthy cuando se le preguntó qué le diría a los cinéfilos que rechazan su regreso al cine. “Mi mayor preocupación es mi equipo: Antoine Fuqua (el director) ha hecho lo que creo que es el mejor trabajo de toda su carrera”.

“La gente de este equipo ha hecho uno de los mejores trabajos de toda su carrera, y mi más profunda esperanza es que mis acciones no penalicen a mi equipo. En este punto, eso es para lo que estoy trabajando”.

Emancipation es el primer gran estreno cinematográfico de Smith desde el Óscar de 2022. La cinta se basa en una historia real y sigue al actor como un esclavo fugitivo llamado Peter, mientras navega por los pantanos de Luisiana para escapar de los dueños de las plantaciones que casi lo matan.

“Espero que el material, el poder de la película, la oportunidad de la historia y el bien que se puede hacer abra los corazones de las personas como mínimo para ver, reconocer y apoyar a los increíbles artistas alrededor de esta producción”, añadió Smith.

A principios de este mes, el director Antoine Fuqua defendió el lanzamiento de Emancipation en una entrevista con Vanity Fair, asegurando que el tema central del filme es más importante que el error de Smith en la gala de la Academia.

“La película para mí es más grande que ese momento”, dijo Fuqua. “Cuatrocientos años de esclavitud son más grandes que un momento. Mi esperanza es que la gente lo vea de esa manera y vea la película y se emocione con la gran actuación de Will y todo el trabajo realmente duro que hizo todo el equipo”.