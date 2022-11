Alerta por fraude a suscriptores de Netflix; Unidad Cibernética

Pide no abrir liga que está llegando a través de mensajes de texto

Un llamado a suscriptores de la plataforma Netflix para extremar medidas de prevención ante intentos de fraude, por medio de mensajes SMS, hizo la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sonora, a través de la Unidad Cibernética.

José Manuel Montaño Sánchez, director general de la Unidad Cibernética, informó que, con base en reportes, usuarios comentaron haber recibido mensajes con un vínculo o liga el cual, al acceder a la misma, remite a un sitio falso idéntico al de la empresa.

Este ciberdelito, precisó, es denominado como “smishing”, derivado del medio por donde se realiza el ilícito.

En dicho sitio fraudulento, explicó, se solicita información con el fin de robar credenciales de acceso a la cuenta de Netflix bajo el pretexto de supuestos problemas en el pago de la suscripción o de promociones.

La Unidad Cibernética aclaró que Netflix nunca solicita información de cuentas de usuarios, cuentas bancarias, contraseñas, ni información por correo electrónico.

Entre las principales recomendaciones para evitar caer en este fraude destacó que, en caso de recibir mensajes SMS de desconocidos, no hay que abrirlos, no dar clic a los enlaces o ligas y no contestarlas.

Montaño Sánchez sugirió revisar la dirección Web (URL) de las páginas y verificar que contengan el certificado de seguridad (https), no proporcionar datos de usuario, contraseña, ni bancarios por ningún medio y utilizar una contraseña robusta de al menos diez dígitos, compuesta de letras minúsculas, mayúsculas, números y caracteres especiales.