Alcanza Brady nuevo récord; Supera las 100 mil yardas

Es el primer quarterback en logar la hazaña en la NFL

Tom Brady sumó la tarde de ayer un récord más a su trayectoria en la NFL al convertirse en el primer quarterback en superar las 100 mil yardas en la liga.

El veterano mariscal de campo registró la marca en el partido de su equipo, Tampa Bay, ante Los Ángeles Rams, juego de temporada regular en el que se enfrentaron los dos últimos campeones de la NFL.

Brady concretó la marca con un pase completo de 15 yardas a Leonard Fournette en el juego que los Bucaneros vencieron 16-13 gracias a un TD de Cade Otton a pase de Brady faltando 9 segundos.

Al inicio necesitaba de 164 yardas para llegar a las 100 mil y terminó el partido registrando 280.

En el primer cuarto, completó 6 de 8 pases para registrar 61 yardas y en el segundo marcó 63 yardas al completar 9 de 16 pases. En el tercer cuarto completó dos de 6 para 7 yardas y tuvo que llegar el último periodo para no solo alcanzar la histórica marca, al lanzar para 149 yardas, sino registrar récord de 100 mil 116 yardas.

El mariscal de campo culminó el juego con 280 yardas y ese lance a la zona prometida.

El quarterback, de 45 años, llegó a la semana 9 de la actual campaña con 99 mil 836 yardas desde que ingresó a la NFL en el 2000, por lo que sólo necesitaba 164 para lograr la hazaña.

El fin de semana pasado, el jugador 15 veces seleccionado al Pro Bowl dijo a la cadena ESPN que no le interesará guardar el balón como recuerdo del hecho y que alcanzar esa cifra era gracias a sus compañeros.

“Más que para mí, es un mérito de todos los muchachos con los que jugué, para todos los que me protegieron y los que atraparon esos pases”, aseveró Brady.

“Creo que será una gran celebración para todos esos muchachos porque no puedo hacer nada en esta liga sin que cada compañero que he tenido también haga algo en lo que ellos son increíbles“.

Brady es todo un récordman en el futbol americano profesional pues ostenta siete anillos de campeón del Super Bowl, seis con los Patriotas de Nueva Inglaterra, y uno con los Bucaneros de Tampa Bay.

Además, es el jugador con más apariciones en el Súper Tazones, con 10 y con más designaciones de Jugador Más Valioso (5).