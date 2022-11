Admite Lionel Messi que les ganó la ansiedad; Irán con todo ante México

La derrota ante Arabia Saudita de 2-1 sorprendió a los argentinos que eran vistos como favoritos

Argentina está dolida, y ahora apunta todo contra México. Lionel Messi dijo que les ganó la ansiedad y terminaron desdibujados en la cancha tras la derrota 2-1 ante Arabia Saudita.

“Nos aceleramos un poquito y después nada, nos pusimos 2-1 abajo y perdimos el funcionamiento a jugar a la desesperada, al centro. Es una derrota que duele, pero tenemos que confiar en nosotros y que la gente confíe y vamos a intentar ganar a México para levantar.

“El gol tan temprano de ellos nos hizo mal, nos hizo confundir y sabíamos que podía pasar en el primer partido de no jugar de la mejor manera”, dijo Messi en zona mixta.

Sobre si el vestidor estaba golpeado anímicamente, Messi lo reconoció, pero argumentó que este grupo saber unirse. “El vestuario, muerto; fue muy duro no esperábamos arrancar de esta manera, pero este grupo se destaca por la unión.

“Estar más unidos que nunca y saber que tenemos que volver a la base al funcionamiento de nosotros para intentar ganar. A pasar página y pensar en lo qué pasó para sacar reflexiones positivas y mejorar lo que hicimos mal, y ahora México más que nunca tenemos que ganar”.

El jugador del PSG dio mérito a los árabes, que supieron jugar al fuera de lugar y después jugaron con la desesperación de ellos.

“La ansiedad y en el partido nos encontramos con situaciones tan fáciles para meterla y quedamos mano a mano con el arquero y por ahí nos aceleramos un poquito y no encontramos el momento justo y por eso caímos en el fuera de juego, y ellos lo hicieron muy bien también.

“Vino el penal, por ahí alguno de los goles anulados, que podía no haber sido y te pones 2-0 y cambia toda la historia, pero es cosa que ya no podemos cambiar”.

Contra México es una final

El portero de Argentina, Emiliano Martínez, reveló lo mal que se vio el vestidor tras la derrota, y no les queda más que ir contra México como si fuera una Final.

“Fueron dos cachetazos, pero el sábado tenemos nuestra primera Final del Mundial. Hoy nos va doler y mañana nos levantamos que tenemos una Final el sábado, pero todavía estamos tragando esta derrota”. Dijo que Messi los animó y que el 10 del PSG los sacará adelante.

“Él es un líder que tenemos nosotros y él nos va a sacar adelante. Teníamos 36 partidos invictos y hoy te toca perder en un Mundial, va a doler y sabemos que tenemos grupo para sacarlo adelante”.

El “Dibu” aceptó que el VAR no afectó y que el vestuario estaba muy golpeado. “VAR es para todos, nos dio un penal y después nos sacó tres goles. Jodido, dolido es la derrota en un Mundial cuando metimos el primer gol nos relajamos un poco y eso afectó.

“Defensivamente no podemos decir mucho, fueron dos jugadas que tuvieron, y dos goles que hicieron muy bien, pero como grupo obviamente la ansiedad y la forma de jugar hoy nos dio un baño de agua fría que el sábado no debe suceder”, comentó.

El delantero de Arabia Saudita, que anotó el empate Saleh Alshehri, de dijo feliz por ganarle a un grande del mundo.

“Muy feliz por este juego, ganamos a un grande del mundo, son 3 puntos, pero faltan dos juegos. Argentina es un grande y es confianza para nosotros, y a lo que sigue”.

Arabia enfrentará a Polonia en su segundo juego de fase de grupos en Qatar 2022.