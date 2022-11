Acatarán disposiciones sobre regularización de autos; Autoridades municipales

Es el gobierno federal el que deberá autorizar si se regulariza o no a las unidades que carecen del título

El Ayuntamiento de Hermosillo dio a conocer que compete al gobierno federal autorizar si se regularizan o no los vehículos de procedencia extranjera cuyos propietarios no cuentan con el título del mismo.

Lo anterior, luego de que las organizaciones han solicitado a las autoridades se les acepte otro documento (Bill of Sale), sustituye al título por no contar con este último, ya que a la fecha suman más de 200 propietarios de vehículos chocolate los que han sido rechazados por el Registro Público de Vehículos (Repuve) por no contar con este documento oficial.

Al respecto, Florencio Díaz Armenta dijo que compete al gobierno federal, que fue el que emitió el decreto de regularización, autorizarlo ya que como municipio solo están auxiliando en términos de recursos humanos y materiales.

Recordó que esto es un decreto presidencial y que instruye a los gobiernos estatales a llevar a cabo el proceso de regularización mediante el cual serán beneficiados, quiere solo participan aportando el personal y los equipos para llevar a cabo este proceso.

“La parte más importante para los municipios es que seremos beneficiados con los recursos del mismo, y ante ello, actuamos con el estado por tratarse de un beneficio para el municipio a aportar el personal y los equipos, pero no somos autoridad, nosotros somos auxiliares de ellos, no firmamos nosotros ningún documento ni autorizamos nada”, aseveró.