A sus 14 años Jafet Mendoza completa Paratriatlón; Calla críticas

El joven originario de Querétaro, padece discapacidad motriz, pero eso no fue impedimento para lograr el recorrido

Las críticas no le importaron a Atl Jafet Mendoza Ortega, a quien sólo le bastó pensar en que sí podía y dejó atrás la palabra “rendirse” para incursionar en el acuatlón.

Originario de Querétaro, Atl Jafet, de 14 años y quien padece discapacidad motriz, participó en el acuatlón de los Paranacionales Conade 2022, celebrado el miércoles en la playa de Bahía de Kino.

La prueba consistió en una carrera de 2.5 kilómetros, luego 500 metros de nado y al salir del agua regresaron al asfalto para correr otros 1,250 metros: “Estuvo muy cansado”, dijo Atl Jafet al terminar su participación en la categoría 13-15 años, clase PTS2 varonil, con un tiempo de 51 minutos y 19 segundos.

Si bien, su registro no le alcanzó para subir al podio, Mendoza Ortega dijo sentirse contento por participar en sus primeros Paranacionales, de hecho, después de entrar por dos años a natación, fue su primer evento de acuatlón, motivado por la familia y seres queridos, quienes lo alentaron a participar.

“De hecho mucha gente me criticaba y no me importaba si no corría o si podía”, recordó, “solamente tenía que decir que yo podía y ya se logró, pero tampoco nunca te rindas”, señaló Atl Jafet quien mencionó que le gusta mucho el futbol, pero por ahora solo está en natación y ya más adelante verá que otro deporte practica.