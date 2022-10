Vence Atlas 1-0 al Necaxa

Cierran con dignidad el torneo Apertura 2022, en el que sólo sumó 13 puntos que le alcanzan para quedarse en el penúltimo lugar

El Atlas y Diego Cocca tuvieron un final feliz en el resultado y en la tribuna. La victoria de 1-0 ante Necaxa ocultó en parte el desastre del torneo Apertura 2022, en el que sólo sumó 13 puntos que le alcanzan para quedarse en el penúltimo lugar. Pero para la afición que asistió al Estadio Jalisco para presenciar el último partido de Diego Cocca como entrenador del Atlas, el epílogo de la era del entrenador argentino la ubicación en la Tabla General fue lo de menos, y prefirió cantarle a Diego Cocca durante diferentes momentos del juego el famoso “¡Vení, vení que de la mano de Diego Cocca la vuelta vamos a dar!”, como un agradecimiento al Bicampeonato (Apertura 2021 y Clausura 2022).

El primer tiempo arrancó con un ritmo intenso pese a la ausencia de Julio Furch, quien no fue convocado ni a la banca. En los primeros minutos el canto a Diego Cocca empujó al equipo a ir al frente para intentar complacer a su afición y a su técnico que saludaba a la tribuna.

Al minuto 4, Ozziel Herrera entró al área pero recibió una carga de un defensa del Necaxa que le hizo perder la estabilidad para darle dirección a su disparo.

Pero el Atlas comenzó a exhibir las carencias que lo persiguieron en el torneo al equivocarse Jeremy Márquez en la salida, pero que no fue aprovechada por el ataque del Necaxa, que tampoco hizo más pese a que un triunfo le garantizaba su presencia en el Repechaje.

Hasta el 24´, el Atlas volvió a tener una aproximación más clara cuando Luis “Hueso” Reyes filtró el balón para Aníbal Chalá, quien parecía ingresar con claridad al área, pero su puntería no estaba fina y el balón terminó en la tribuna.

Ni el Atlas ni el Necaxa emocionaban por lo que cada vez que el partido se detenía por alguna falta, el sonido local aprovechaba para poner el canto para Diego Cocca, con lo cual el público se animaba.

Para la segunda parte, la tónica del encuentro no cambió, y en parte por la falla de Ozziel Herrera, quien una vez más regaló el esférico a las gradas.

El tiempo transcurrió sin peligro para nadie, cuando Luis Reyes cobró tiro libre directo para que Gaddi Aguirre rematara de cabeza y enviara el balón al fondo para el 1-0 al 75´.

El Atlas se dedicó a defender su ventaja, y Necaxa sin argumentos quiso empatar, el marcador no se movió más, y Diego Cocca dijo adiós a los Rojinegros.