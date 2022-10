Ven a Pinocho en los Oscar; Del creador mexicano Guillermo del Toro

Fue ovacionado en la clausura del Festival Animation Is Film en Los Ángeles, California

Pinocho, primer filme de animación stop-motion del mexicano Guillermo del Toro, recibió una ovación de pie tras ser proyectada como clausura del Festival Animation Is Film, en el icónico Samuel Goldwyn Theater de Los Ángeles.

El filme, que se estrenará en Netflix el 9 de diciembre y cuenta con las voces de Ewan McGregor y Gregory Mann, se ha convertido en una de las sensaciones de la temporada.

El sitio especializado Gold Derby, enfocado en las predicciones para las temporadas de premios, coloca al largometraje como uno de los candidatos, no sólo para la categoría de Mejor Película Animada.

De hecho, a la cinta le ven posibilidades de ser nominada también como Mejor Película, Mejor Diseño de Producción y Mejor Banda Sonora Original (Alexandre Desplat).

Menciona, además, que los apartados de Efectos Visuales, Sonido y Fotografía no son tan descabellados, dada la fervorosa reacción del público en los festivales donde se ha presentado.

Otros sitios habían referido que Canción Original, gracias a la composición de Del Toro, “Ciao Papa”, no debería perderse de vista.

En Metacritic, sitio que congrega críticas de medios de prestigio, tiene un puntaje de 93 sobre 100, con lo que es el segundo filme mejor calificado del año, sólo detrás de la sensación indie Aftersun.

Gold Derby subraya que Pinocho se ha convertido así en la mejor llave de Netflix para alcanzar el premio mayor en los Óscar, que hasta ahora se le ha escapado.

La cadena de streaming tiene más títulos contendientes, aunque ninguno ha sido recibido con unanimidad como el de Guillermo del Toro, entre los que están Bardo, de Alejandro G. Iñárritu, y Glass Onion, de Rian Johnson.

En una charla dentro de Animation Is Film, el tapatío aseguró que una de sus obsesiones con el proyecto fue que los personajes “inanimados” tuvieran credibilidad.

“(Les dije a los animadores): les prometo, ustedes serán los actores, eso es lo que queremos. Pero si los marionetistas te dicen algo distinto, hazlo. No hay otra forma de animación cuando el lazo (entre animador y personaje) es tan estrecho”.