Van Yanquis a la Serie de Campeonato

Tras derrotar 5-1 a los Guardianes; Ahora se enfrentarán a los Astros por tercera ocasión en los últimos seis años, en la búsqueda del título de la Liga Americana. Houston ha ganado las dos ocasiones recientes

Giancarlo Stanton conectó cuadrangular de tres carreras en la primera entrada y encaminó a los Yanquis a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, donde se enfrentarán a los Astros de Houston a partir de este miércoles.

Aaron Judge agregó otro vuelacercas y los Bombarderos del Bronx se impusieron 5-1 a los Guardianes de Cleveland, en Nueva York.

Será la tercera ocasión que se enfrenten a los Astros por el título de la Liga Americana en los últimos seis años. Astros ha ganado las dos ocasiones recientes.

Para Nueva York será una nueva oportunidad de buscar el regreso a una Serie Mundial, pero primero deberá sortear esta fase en la que ha fracasado en sus últimos cuatro intentos (2010, 2012, 2017 y 2019).

Desde 2009, los Yanquis no ganan una Serie de Campeonato, justamente en el año que también lograron su último título de las Grandes Ligas, cuando vencieron a los Filis de Filadelfia en seis partidos.

El mánager de los Yanquis, Aaron Boone, ganó su apuesta al recurrir a Néstor Cortés como abridor con tres días de descanso en lugar de Jameson Taillon, un cambio de planes precipitado cuando la noche lluviosa del lunes provocó una postergación.

Por el contrario, el piloto de Cleveland Terry Francona se no se apartó del libreto original al mantener a Aaron Civale como abridor en vez del as Shane Bieber.

Civale llegó descontrolado y los Guardianes nunca pudieron recuperarse luego del cuadrangular de Stanton. Civale se fue a las duchas de inmediato tras sacar apenas un out.

Stanton aumentó al añadir un jonrón solitario en el segundo inning.

Cortés dominó al lanzar pelota de tres hits en cinco innings, acreditándose la victoria.