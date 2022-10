Va contra la corrupción el gobernador Alfonso Durazo

El mandatario presentó el Modelo de Control de Riesgos de corrupción mediante el cual colocarán cámaras corporales a inspectores para tener un registro de su trabajo

A través del Modelo Sonora de Control de Riesgos de Corrupción, la administración estatal contará con mecanismos para dar seguimiento puntual y transparente al actuar de sus servidores públicos, aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario estatal mencionó que para este fin se desarrollaron mecanismos especiales como examen de control de integridad, análisis de evolución patrimonial de las y los servidores públicos, y videograbación de inspecciones para dar certeza a este tipo de actuaciones.

“Tenemos inspectores por todos lados y necesitamos mecanismos de control. Si por mí fuera, los sentaría a todos, pero Protección Civil es un área sensible, es un área delicada, tienen que hacerse las labores de Protección Civil, y tenemos que encontrar la forma de garantizar que esa supervisión sea transparente”, expresó.

“Que el Cevce sea transparente, que no le encontremos ahí en su estacionamiento vehículos que no han sido reportados, que fueron recogidos y que no han sido reportados, y que en esa falta de reporte pueden hacer ahí sus cosas”, indicó.

A su vez, Guillermo Noriega Esparza, secretario de Contraloría General, explicó que mediante el uso de cámaras corporales se podrá tener registro de las inspecciones que se realicen, así como dar seguimiento al patrimonio de las y los servidores públicos en concordancia con sus declaraciones anuales.

“Hemos desarrollado una serie de estrategias que implican todo un modelo de control especial. La semana pasada el señor gobernador firmó un decreto que establece el Régimen Especial de Control de Riesgos de Corrupción. Es una categoría de servidores públicos que tienen que ver con actividades financieras, administrativas, legales, licitaciones, auditorías y, muy particularmente, inspecciones y verificaciones. Este régimen lo que implica es que serán sometidos especialmente a tres controles especiales”, comentó.

Invertirán en cooperativas

Respecto a la creación de sociedades cooperativas, Durazo Montaño informó que se destinarán más de 99 millones de pesos para distintos sectores como el avícola, alimentos, y pesca en beneficio de pequeños productores.

“En esta primera etapa vamos a invertir 99 millones 700 mil pesos en cooperativas. No tenemos dinero… pero tenemos dinero, porque todos los días hay un ahorro que nos va dando solvencia presupuestal. No habíamos despegado el tema de las cooperativas porque hay que organizarlas, pero hay que financiarlas, hay que tener dinero”, expuso.

Agregó “tenemos ya cooperativas avícolas en Banámichi, Bavispe, Cajeme, Hermosillo, en la costa, en Moctezuma, en San Miguel de Horcasitas. Tenemos agave con nopal y sábila en Quiriego, Rosario, Ures, y Villa Pesqueira. Tenemos ecoturismo y planta procesadora de especies y productos regionales Baviácora. Una planta de alimentos pecuarios en Ures. Barcos usados y cooperativas pesqueras en Bahía de Kino y Guaymas”.

Al respecto, Armando Villa Orduño, secretario de Economía, destacó que desde el inicio de esta administración se ha recorrido la entidad para atender a la población que busca contar con un sustento económico.

“Desde la entrada de este gobierno, en octubre del año pasado, tuvimos a bien recorrer todo el estado para ver la potencialidad de crecimiento en cada región. Así estuvimos escogiendo en cada ciudad, en cada población, a aquellas y aquellos que querían tener un sustento económico para llevar a sus hogares. La preocupación del gobernador fue que fuera un apoyo, pero sustentable”, dijo.