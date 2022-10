Va Axel Ruiz por más medallas en lanzamiento de jabalia

El paratleta sonorense tiene amplia experiencia, tanto internacional como nacional, y se dice listo para enfrentar los Juegos Paranacionales Conade 2022

Dueño de un palmarés que incluye medallas a nivel internacional y nacional, el lanzador de jabalina de la categoría de Parálisis Cerebral, Axel Yuriel Ruiz Meza, está listo para enfrentar los Paranacionales Conade 2022 con sede en la capital sonorense.

El paratleta de la clasificación F37, quien cuenta con varias preseas de oro en eventos nacionales y otras tantas en torneos internacionales, celebrados en Estados Unidos, cumple su etapa final de la preparación hacia el certamen paranacional que recibirá Sonora entre el 8 y 24 de noviembre.

“Para mí es un orgullo que Sonora sea sede, porque competiré por primera vez en casa, solamente me había tocado en eventos fuera de la entidad; no siento presión, al contrario, estoy tranquilo, ya que he mantenido buenas marcas”, comentó.

“Mis entrenadores (Efrán Minjárez y Luis Alberto Zepeda) han sido parte fundamental pues me dicen cuáles son las correcciones que necesito realizar, para, de esa manera, poder mantener las metas planeadas”, agregó.

Lejos de sentirse desmotivado, ya que dejó un tiempo de entrenar debido a una operación, Axel Yuriel tiene una gran motivación, pues siempre lo han apoyado sus padres, quienes en ocasiones lo acompañan a los entrenamientos, y cuando pueden, acuden con él a las competencias oficiales.

“El apoyo familiar es primordial, tengo 9 años practicando el deporte, llegué porque tenía ganas de hacer algo, de estar activo físicamente, así como con la mentalidad de competir. Luego comprendí que esto (la jabalina) me apasionaba”, destacó.

“En todo este tiempo se han presentado alzas, también tropiezos, pero el apoyo de entrenadores y mis padres es de gran ayuda, además ayuda el ambiente en el que vivimos diariamente como compañeros, hay mucha amistad, todos nos apoyamos con el fin de alcanzar los objetivos”, culminó.