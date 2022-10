Toman Tigres ventaja en Cuartos de Final

Desde los once pasos, el francés André-pierre Gignac encontró la oportunidad perfecta para poner arriba en la serie a los felinos, después de un juego muy trabado y ríspido

Gracias a André-pierre Gignac, los Tigres tomaron la ventaja en los Cuartos de Final del torneo Apertura 2022, tras vencer 1-0 al Pachuca.

Desde los once pasos, el francés encontró la oportunidad perfecta para poner arriba en la serie a los felinos, después de un juego muy trabado y ríspido.

Los auriazules buscarán el pase a Semifinales el domingo, a las 21:00 horas, en el Estadio Hidalgo, donde les bastaría empatar el partido para avanzar.

En los primeros 45 minutos, ambos equipos no lograron hacerse daño, luego de una intensa lucha por la pelea del balón y las oportunidades que se desperdiciaron en ambos arcos.

El cuadro de Miguel Herrera buscó batir el arco de Óscar Ustari con pases dentro del área, aunque la definición no fue la mejor.

La primera de real peligro fue frente al arco de Nahuel Guzmán, luego de un tiro de esquina al que Israel Luna no pudo llegar cuando el balón se pasó por el área chica, al minuto 45.

Para el segundo tiempo, los auriazules se lanzaron al frente, pero nuevamente carecieron de ideas ofensivas.

Igor Lichnovsky se encontró con una pelota a escasos metros del arco de Ustari, pero su cabezazo fue desviado por Mauricio Isaís, con quien además se llevó un golpe.

Al 52′ llegó la polémica, pues el silbante Fernando Hernández señaló una mano de Luis Chávez, la cual, tras la revisión en el VAR, fue revertida.

Los felinos siguieron en busca de ese ansiado gol que les diera algo de calma, pero no encontraban la fórmula.

Al 56′, Gignac se perdió el gol luego de un madruguete en tiro de esquina, al no lograr conectar el balón.

Cuando todo parecía que acabaría en empate, Guido Pizarro cayó en el área tras un contacto de Víctor Guzmán, quien ingresó en el segundo tiempo.

De inmediato, el silbante señaló la falta y el francés tomó el balón para cobrar desde el manchón penal.

Y no falló. Gignac llegó a 29 anotaciones en las Fases Finales y superó a Alberto García Aspe en el tercer lugar de goleadores.

Pero lo importante, por segundo partido consecutivo iluminó el camino para que los felinos obtuvieran una importante victoria en la Liguilla.

Para avanzar a las semifinales, los felinos pueden igualar por cualquier marcador, pero no se pueden dar el lujo de perder ante los Tuzos en el Hidalgo.

El partido de vuelta será el domingo, a las 21:00 horas.