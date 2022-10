Toca “Trigal” fibras sensibles sobre la feminidad

La directora Anabel Caso retrata los temas poco hablados de la adolescencia

Espiar con su prima a los muchachos que trabajaban en el campo para su abuelo es uno de los recuerdos de adolescencia que guarda la directora Anabel Caso.

Sus memorias también abarcan el descubrimiento de su sexualidad al crecer, la amistad, confusiones e incluso los límites de lo que es consensuado, temas que guían su película “Trigal”.

La cinta, parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), tuvo su detonante al pensar en dos primas que se enamoran de un hombre más grande, lo que le permitió desmenuzar la complejidad de los sentimientos en esa etapa.

“Trigal es una historia de memorias, fue contar ese momento en el que crecí, de un día a otro dejé de ser niña y me atravesaron un montón de emociones”, detalló la cineasta al presentar su filme.

“Es inabarcable la cantidad de sensaciones, texturas y cuestiones que nos atraviesan a las mujeres en ese momento hormonal y socialmente. Dentro del contexto hay un montón de memorias y de vivencias”.

El largometraje sigue a Sofía, quien visita a su prima Cristina en el campo. Juntas exploran sus inquietudes y hasta se permiten empezar a coquetear con hombres, lo que puede llevarlas a terrenos peligrosos con JC (Alberto Guerra).

Para formar el ambiente que deseaba, Caso armó una noche de chicas con las mujeres de su elenco, y mientras usaban mascarillas tuvieron pláticas complejas sobre temas que consideran poco tocados.

“El universo mínimo de Trigal plantea el tema del deseo femenino que sabemos que esta estigmatizado, las mujeres históricamente no hemos sido libres de tomar posición de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad.

“A la hora de hacerlo somos crucificadas de muchas maneras distintas, cuando una mujer toma su sexualidad de una manera libre, hay una mirada sobre ellas de depredación. En el campo hay que entender el contexto rural, donde la cultura es diferente, no siempre los actores están en igualdad”, resaltó la directora.