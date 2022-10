Terminan los Rayados como sublíderes

Lo que pintaba para ser un auténtico partido de Liguilla, terminó en un frío empate para el Monterrey, que cerró la fase regular del torneo con 35 unidades

En un duelo trabado y con pocas emociones, Rayados empató 0-0 ante Pachuca, para asegurar el segundo lugar general en el Apertura 2022.

Aunque el juego no contó con grandes jugadas de gol, Esteban Andrada salvó el arco con tres intervenciones clave, que le permitió mantener el cero.

Ahora, Rayados deberá enfocarse a la “Fiesta Grande”, a la cual entró por la vía directa, y esperará rival de Repechaje hasta la próxima semana.

Pachuca puso a trabajar al “Sabandija”, quien lució atento y cubrió de forma correcta la cabaña del Monterrey.

Apenas al minuto 14, el goleador Nicolás Ibáñez obligó al argentino al achique y le sacó un disparo potente.

Mientras que en la complementaria, el “Sabandija” estuvo atento al un disparo de Javier “Chofis” López por derecha.

Nuevamente ante Ibáñez, quien cerró con 11 goles en el torneo, Esteban Andrada no permitió el gol atajando un tiro que iba a media altura, como las jugadas más peligrosas.

El ataque del Monterrey limitó a una única de peligro: un trallazo de Celso Ortiz que pegó en el travesaño, en el tiempo de compensación.

Aunque salió a la banca, Rogelio Funes Mori no fue considerado por Víctor Manuel Vucetich en el encuentro ante Pachuca.

“El Mellizo” no tuvo actividad después de superar un desgarro que lo alejó de las canchas desde el 17 de agosto.

Quien sí tuvo participación después de superar una lesión en el muslo izquierdo fue Luis Romo, quien entró al minuto 61 por el argentino Matías Kranevitter.

Adiós al récord de puntos

Rayados concluyó el torneo Apertura 2022 con 35 unidades, para decir adiós al récord de puntos de la institución en Torneos cortos.

El Monterrey se quedó a dos unidades de igualar los 37 que cosecharon en el Clausura 2016 y Apertura 2017, de la mano de Antonio Mohamed.

El elenco albiazul ahora deberá de alistarse a la Liguilla, a la que llega como un firme contendiente al título de la Liga MX.