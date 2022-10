Tachan de sensacionalista a la serie “The Crown”

Algunos comentaristas de la realeza también han expresado su preocupación por el impacto que podría tener la serie en el inicio del reinado de Carlos

La actriz británica Judi Dench se ha unido a las voces que han señalado que “The Crown” es una serie sensacionalista y que debe añadir un aviso de advertencia sobre sucesos ficticios.

La actriz envió una carta a The Times en la que dijo que a medida que la galardonada serie se acerca a la actualidad “más libremente parece dispuesta a difuminar las líneas entre la exactitud histórica y el crudo sensacionalismo”.

“Aunque muchos reconocerán a The Crown como el brillante pero ficticio relato de los hechos que es, me temo que un número significativo de espectadores, sobre todo en el extranjero, puede tomar su versión de la historia como totalmente verdadera”, escribió Dench.

Dench ha interpretado en la pantalla a las reinas históricas Isabel I y Victoria, así como a la jefa de James Bond, “M”. Netflix dice que The Crown, que sigue el reinado de la difunta reina Isabel a lo largo de las décadas, es una “dramatización de ficción”, inspirada en hechos reales.

Su quinta temporada, en la que un nuevo reparto retratará a la familia real en la década de 1990, se estrena el 9 de noviembre, dos meses después de que el Rey Carlos ascendió al trono.

“Nadie cree más en la libertad artística que yo, pero esto no puede quedar sin respuesta(…), los creadores del programa se han resistido a todas las peticiones para que lleven un aviso al principio de cada episodio”, escribió Dench.

“Ha llegado el momento de que Netflix lo reconsidere, por el bien de una familia y una nación tan recientemente afligidas, como muestra de respeto a una soberana que sirvió a su pueblo tan diligentemente durante 70 años, y para preservar su reputación a los ojos de sus suscriptores británicos”.

La carta de Dench se suma a otras críticas, como una declaración de la oficina del ex primer ministro John Major al Daily Mail en la que calificó una nueva escena como un “barril de tonterías”.

Según el periódico, la escena muestra supuestamente a Carlos hablando con Major como parte de un complot para conseguir que la reina abdique. La oficina de Major negó que tal conversación haya existido. Dench se refirió a la escena, calificándola de “cruelmente injusta para las personas y perjudicial para la institución que representan”.

Algunos comentaristas de la realeza también han expresado su preocupación por el impacto que podría tener la serie en el inicio del reinado de Carlos.