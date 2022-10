Suspende MLS al argentino Santiago Sosa

El volante de 23 años hizo el comentario el 1 de octubre en el partido de Atlanta contra New England Revolution

La Major League Soccer (MLS) suspendió por tres partidos al mediocampista argentino Santiago Sosa, del Atlanta United, y lo multó con una cantidad no revelada por usar un insulto homofóbico durante un partido, informó este sábado la organización.

Sosa comenzará la sanción esete domingo en el último partido de Atlanta de la actual temporada contra New York City FC y se perderá los dos primeros encuentros de la campaña regular del 2023 de la MLS.

“Atlanta United está al tanto del uso de lenguaje ofensivo por parte de Santiago Sosa durante el partido de la semana pasada”, dijo el equipo en un comunicado.

“El club no aprueba el uso de lenguaje ofensivo o irrespetuoso hacia ninguna persona. Santiago está sumamente arrepentido y se disculpó personalmente con el jugador del New England Revolution. También solicitó recursos adicionales de la Asociación de Jugadores de la MLS para crecer a partir de este incidente”.

Atlanta United se perdió los playoffs de la MLS por segunda vez en seis temporadas con un récord de 10-13 y 10 empatados hasta el momento.

Sosa ha marcado un gol en 21 partidos esta temporada para el United después de unirse al equipo el año pasado.