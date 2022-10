Sufre Nyheim Hines una conmoción

Este otro caso cimbra a la NFL; El corredor de 25 años de los Potros de Indianápolis –quienes se llevaron el triunfo en tiempo extra 12-9 en Denver– recibió un fuerte golpe en la primera serie ofensiva del encuentro

Una semana después, igual en Jueves por la Noche, otra conmoción cerebral en un partido de la NFL.

La semana pasada los aficionados se cimbraron con la forma en la que quedó tendido en el campo el quarterback de Miami, Tua Tagovailoa, y anoche, en la casa de los Broncos de Denver, por la dramática manera en la que el corredor Nyheim Hines se tambaleó y tuvo que dejar el partido.

El corredor de 25 años de los Potros de Indianápolis –quienes se llevaron el triunfo en tiempo extra 12-9 en Denver– recibió un fuerte golpe en la primera serie ofensiva del encuentro.

Matt Ryan le lanzó un pase. Hines atrapó el balón e intentaba ganar más yardas cuando recibió un golpe por detrás, de Nik Bonitto.

Hines se paró y fue cuando comenzó a tambalearse. No podía caminar, pero trataba de dirigirse a la banca. Sus compañeros y gente del staff del equipo lo ayudaron para retirarse al vestidor.

Hines enseñó en el campo una “inestabilidad motora”, por lo que se decidió que no continuaría jugando.

Dicha falla es parte del protocolo de Conmoción Cerebral que avalan la Liga y la Asociación de Jugadores de la NFL, y en este momento se está implementando con más fuerza tras lo sucedido con el quarterback de los Defines de Miami, quien no se sabe hasta cuándo volverá a jugar, pues incluso ha recibido recomendaciones de retirarse.

Los Colts dijeron que su jugador estaba bien y que sería evaluado.