Sueña con ganar el GP de México

Subir a lo más alto del podio en el Gran Premio de la Ciudad de México es el más grande sueño del piloto Sergio Pérez.

La mejor forma de festejar ante su gente es conseguirlo por méritos propios y no como un favor de parte de Max Verstappen, su compañero en Red Bull.

“No necesito que me regalen nada, lo he logrado todo sin ningún regalo durante tantos años, no es que sea necesario, al final no pienso en ello, pienso en mi trabajo, en ser perfecto este fin de semana y en buscar esa victoria.

“Yo creo que al final es normal, todos queremos ganar. Si es una situación, donde sea diferente, que sea una ayuda diferente (como un título mundial), no tengo duda que lo hará como yo lo he hecho con él en el pasado”, comentó en tapatío para ESPN.

Ya con los Campeonatos de Pilotos y Constructores asegurados, el equipo austriaco tiene en la mira el subliderato de Checo, pero eso no significa que se deba descuidar el garaje de Verstappen.

Este fin de semana, el RB18 del azteca deleitará a sus fanáticos en el Autódromo Hermanos Rodríguez.