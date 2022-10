Provocan crisis venezolanos

Provocan crisis venezolanos…Con el que sí que le están “dejando la víbora chillando” al Estado, es con el caso de los miles de venezolanos que empezaron a ser deportados de los Estados Unidos por las fronteras sonorenses, y que como nunca antes han empezado a invadir las principales ciudades como Hermosillo, lo que ya está provocando un caos en todos los sentidos, a partir de esa invasión humana. ¡Zaz!

Casi por nada es que la directora del DIF hermosillense, Isela Montes de Oca, de entrada dijera que es una grave problemática migratoria que a ellos no les toca, sino más bien al Instituto Nacional de Migración (INM), y “píor” tantito cuando ni delegado hay en Sonora de esa institución, al sólo estar una encargada de despacho, una tal Esmeralda Martínez, que ni la cara ha dado hasta ahora, y mucho menos una explicación.

En lo que es una misma postura asumida por la directora de Atención a Grupos Prioritarios y Migrantes del Gobierno estatal, Bernardeth Ruiz Romero, al manejar que están haciendo lo que pueden para enfrentar esa avalnacha de migrantes que están siendo expulsados del “otro lado”, derivado de un nuevo acuerdo que pactaran los gringos con el gobierno mexicano, de que devolverían a México a los originarios de Venezuela.

Por lo que a raíz de ese nuevo pacto se están presentando esas consecuencias, o “cuello de botella” en la Entidad por esa migración, como jamás se había visto, toda vez que los que son los del INM están dejando a la buena de Dios a todas esas personas que iban en busca del “sueño americano”, pero que ahora están viviendo una pesadilla a la mexicana, luego de que fueran retachados. ¡De ese pelo!

Pues han de saber que por estos lares, lo que es Martínez Monreal nomás se está limitando a entregarles una carta a esas personas originarias de ese País centrocamericano, que les autoriza permanecer 30 días en la Nación, pero sin proporcionarles ninguna atención ni ayuda manitaria, al estarlos mandando a las calles para que “se rasquen con sus propias uñas”, o que sobrevivan de la ayuda de la ciudadanía y algunos albergues.

O séase que así está ese problemón que apenas comenzó, pero que ya está haciendo crisis, por la evidente descoordinación que hay entre los diferentes niveles gubernamentales, con todo y directamente le compete a la Federación, por así estar el descontrol, cuando se supone que mínimo deberían de asegurarse de regresarlos a su patria, y es que se esperan que sean una infinidad a los que estén devolviendo en los meses siguientes.

Sin embargo está misma semana ya trascendió que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), de la que es titular la “corcholata” presidencial de Marcelo Ebrad, pactaría un convenio con el Gobierno del Estado para desde aquí mismo, o desde el territorio sonorense, “mandarlos a volar”…pero en avión, para que se devuelvan a su Nación, eso en lo que concierne a los que acepten, porque habrá otros que intentarán volver a cruzar.

Que está en extinción Policía…Con razón la matazón y violencia está como está en Empalme, y como no, si la Policía de esa localidad está en peligro de extinción, como se estila entre los animales, en primer lugar por las bajas registradas por asesinatos este 2022, al ya ir tres, y además por renuncias ante el escozor que eso a ha causado, a lo que se le suma que muchos no tienen el examen de Control y Confianza. ¡Vóitelas!

Y por si eso fuera poco de los 110 elementos policíacos con lo que cuenta esa ex rielera ciudad, la mitad no contaban con el bachillerato terminado, es decir, ni la “Prepa”, pero recientemente ya 35 lograron recibir su certificado del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (Icatson), mientras que otros 15 quedan 15 pendientes, muchos de ellos ya no tanto para trabajar, sino para poder jubilarse. ¡Así la crisis!

Aunque lo que ha presionado más al Presidente Municipal, Luis Fuentes Aguilar, es que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ya le dio un ultimátum, al hacerle llamado a cumplir con los lineamientos que mandatan el despedir a los elementos que no tengan los estudios de nivel Preparatoria y el examen de Control y Confianza (C3), luego de que esa instancia retomara esa estrategia de saneamiento de las corporaciones.

No en balde es que así ya pusieron contra la pared a Fuentes Aguilar, con lo que esa de por si insegura municipalidad podría reducir drásticamente su estado de fuerza policial, de ahí que no por nada es por lo que trascendiera que ya ha pedido varias prórrogas para capacitar a sus polizontes, y que otros concluyan su escuela, porque el plazo fatal que le habían dado terminó el pasado 30 de septiembre del presente año. ¡Glúp!

Más menos así ha tenido que estar “estirado la liga” el “Presimun” de esa Ciudad Jardín, para evitar que le desaparezcan a la Muncipal por tener a puros uniformados sin educación, y que además no son de fiar, o confiables, tan es así que ni siquiera han dado a conocer los que no han presentado esas pruebas que son de rigor. ¿Qué no?

Propuestas para La Sauceda…Y después de que no los invitaron a lo que fuera el inicio de la primera etapa del rescate del parque de La Sauceda, los que están aportando ideas al participar por su cuenta son los de la asociación civil Hermosillo ¿Cómo Vamos?, de la que es director un tal Ernesto Urbina Miranda, al ofrecer opciones para que se sumen a lo que se contempla que será su restauración. ¡De ese vuelo!

Con ese fin Urbina Miranda y sus huestes convocaron a una rueda de prensa, para hacer públicas una serie de sugerencias que según esto se hicieron en el marco de 12 eventos de diálogo que realizaron para conocer la opinión de las mayorías al respecto, y que recopilaron e integraron en un compendio que han llamado “Alternativas Ciudadanas Para la Rehabilitación de La Sauceda”. ¡Así el dato!

Para el caso los de Hermosillo ¿Cómo Vamos? Resaltaron que: “Estas propuestas que integran el documento incluyen la revisión y análisis de experiencias exitosas de gestión de parques y bosques urbanos, como lo son el Parque Urbano de León; el Sistema de Parques Urbanos de San Pedro Garza García; la Agencia de Bosques Urbanos del área metropolitana de Guadalajara, entre otras”, como dando enteder que no son improvisadas.

Así que tales inciativas emanadas de expertos las dividieron en cuatro apartados, siendo el primero de ellos el referente a la conservación ambiental y protección jurídica de ese “pulmón” de la ciuadad, para lo cual proponen ampliar y modificar el decreto actual del área protegida del sistema de presas, o en su defecto crear una nueva Área Natural Protegida Estatal (ANP). ¡Esa es la pretensión!

Mientras que en lo referente al esquema de gestión administrativo y financiero para “revivir” ese complejo de recreo plantean la creación de una Asociación Público-Privada; así como también la obtención de ingresos mediante concesiones; a la par de promover esquemas de patrocinio; e igualmente la generación de atractivos turísticos y de diversión; y también instaurar programas de reciclaje. ¡Ni más ni menos!

Y en la cuestión de la gestión del recurso hídrico la intención es impulsar un bosque urbano con técnicas de infraestructura verde, así como la realización de estudios hidrológicos para canalizar el agua de los cerros y la presa hacia el humedal; y ya en lo que sería la participación ciudadana, el plan es el de darle forma a un patronato, para que sea el vigilante del funcionamiento de La Sauceda, mediante una incidencia real. ¡Ajá!

Hay debandada en el PRI…Vaya que el que corre el riesgo de quedarse solo con su soledad, como dice la canción de Marisela, es el cabecilla del “RIP” estatal al que impusieran “a chaleco”, como es Rogelio Díaz Brown, por la pausa a su militancia que ahora hiciera el ex gobernador, Eduardo Bours, como una manera de protestar por la forma en que han manejado el ex invencible en los últimos meses. ¡Órale!

En esos términos está ese nuevo boquete político que ahora les hiciera Bours Castelo, por medio de una incisiva carta dirigida al Comité Ejecutivo Nacional (CEN), en el que se mantiene contra viento y marea Alejandro Moreno, “El Alito”, o bandidito, con la intención de esperar a que se concrete un relevo en esa dirigencia, por no estar de acuerdo con la manera en que han tomado como moneda de cambio al PRI. ¡Ups!

De ahí el ex Mandatario Estatal en el sexenio 2003-2009 puso como muestra que el recién finalizado proceso de renovación del Comité Directivo Estatal, en el que se eligiera por “dedazo” al “Roger” Díaz Brown, estuvo marcado por la falta de pulcritud y legitimidad, como resultado de los “arreglos” cupulares con grupos al interior del priísmo, dejado de lado a los escasos militantes con los que ya cuentan. ¡De ese tamaño!

Eso explica el porque Eduardo está marcando una sana distancia, en aras de ver si mejoran las cosas, en lo que se ve como un primer paso de lo que podría ser su renuncia definitiva, eso ante la falta de una figura estatutaria que le permita estar en stambay, con lo que es el segundo ex “Gober” que está pintando su raya, si se analiza que a la ex gobernadora Claudia Pavlovich ya le expulsaron por aceptar el Consulado de Barcelona.

A partir de lo anterior la cuestión sería ver quiénes más podrían seguir el ejemplo de Bours, a partir de la inconformidad que hay por como se impuso a Rogelio, quien al paso que va ya no va representar a nadie.

