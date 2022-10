Piden tregua a “los malosos”

Siguen protestas en escuelas

Pecan de ganone$ los banco$

Ya ni las profesoras se salvan

Se le dan las cosas a “Gober”…Para que vean el como las autoridades ya han sido rebasadas por la creciente inseguridad reinante en el Estado, para seña está la tregua que le acaba de pedir a los grupos de la delincuencia organizada el alcalde de Caborca, Abraham David Mier Nogales, para que le bajen a la violencia que han provocado en esa localidad, y que se ha recrudecido en los últimos años. ¡De ese pelo!

Así está el llamado desesperado que les está haciendo a “los malosos” Mier Nogales, y que cabe aclarar que no es el primero, pero está vez fue propiciado por el sonado asesinato de un novio por fuera de una iglesia al salir de la ceremonia religiosa, el cual tuvo lugar el pasado sábado 22 de octubre; porque antes hizo los mismo cuando un comando armado los invadió y sembró el terror con balaceras, quema de negocios, autos y casas.

Es por lo que el coloquial y entrón “Presimun” de ese municipio caborquense señalara que: “Yo no sé pues los malos, les dije en la mañana a los malos, por favor déjenos vivir, déjenos, o sea, no hay necesidad pues, no sé qué quieren, no sé esa gente que nos está haciendo un mal a Caborca, es increíble tanto homicidio, tanto levantamiento de jóvenes, pero la verdad que, pues todos están involucrados”. ¡Ni más ni menos!

Más menos pero así de directo se le escuchó Abraham David en el exhorto que les dirigió a “los mañosos” que se mueven por esos rumbos, y que nuevamente angustiaron y consternaron a todo mundo con la ejecución a balazos de Marco Antonio Rosales Contreras, de 32 años, en la puerta del templo de La Candelaria, después de casarse, en cuyo ataque armado también resultó lesionada su hermana, pero la novia quedó ilesa. ¡Zaz!

De ahí que Mier también le requiriera a las instancias de Seguridad Pública estatal, que se apliquen a investigar ese homicidio que tuvo un impacto nacional, por ser una clase de atentado que jamás se había visto ni en las ciudades más violentas del País, como en el que prácticamemente “cazaran” a la víctima en las afueras del citado céntrico inmueble católico para asesinarlo en medio de los invitados a la boda. ¡Tómala!

Porque a decir del Munícipe de “Cabronca”, y según los testigos oculares, el artero crímen lo cometió una sola persona que se dejó venir del parque que estaba enfrente, además de que en ese punto había cámaras cerca; pero lo que es la Fiscalía estatal se ha mantenido en su línea de investigación inicial, de que dicho ataque directo iba dirigido a una persona que el mismo día contrajo nupcias en otra ciudad. ¡Ajá!

Sin embargo será el sereno, pero lo único cierto es que hasta el momento no han salido de donde mismo, en cuanto a las indagaciones que llevan a cabo, porque a casi una semana de ocurrida esa trágica tragedia, dizque causada por una confusión, continuaban realizado entrevistas, o más bien interrogando a quienes presenciaron ese suceso que los dejara marcados de por vida, para reforzar o descartar las diversas hipótesis que hay.

En lo que es un acontecimiento que demuestra que así de “tutu” está la Entidad, por lo que habrá que ver como les va hoy con la visita de John Kerry a Hermosillo, el enviado especial para el Clima del presidente gringo, Joe Biden, aun y cuando todavía “estaba en el aire” su llegada, porque se encontraba en un evento en Londres, pero lo que el “Presi”, Manuel López Obrador, todavía ayer daba por hecho que sí vendría. ¿Será?

Pero de concretarse su venida, a eso de las 16:00 horas -4 de la tarde- se tiene programada una reunión a puerta cerrada en Palacio de Gobierno para tratar las temáticas sobre la energía eléctrica y el litio. ¡Mínimo!

Siguen protestas en escuelas…Y al estilo del famoso anuncio de la TV, las que casi ya se han convertido en cosa de ¡toooodos los días!, son las protestas contra la secretaría de Educación y Cultura (SEC), donde cobra el por algo ya tachado de inoperante de Aarón Grageda Bustamante, y para prueba está el plantón que ahora ayer hicieran los paterfamilias de la Escuela Primaria “Gustavo Rivera” de la colonia El Ranchito.

Ya que como se ha vuelto una constante por parte de Grageda Bustameante y sus achichincles, resulta y resalta que ante la falta de respuesta para que les asignaran un profesor interino para sus hijos de Sexto Grado “B”, es por lo que tuvieron que llegar al extremo de bloquear el paso vehicular en varias calles y tomar las instalaciones del plantel, para ver si así les hacen caso, porque “por las buenas” los han ignorado. ¡Pácatelas!

Ciertamente que no es para menos que hayan hecho pública esa falla, que sí que es de Primaria, si se parte que desde el pasado 12 de septiembre no les imparten clases, es decir, durante casi dos meses, derivado de que la la maestra tiene una incapacidad por enfermedad, pero ellos no han tenido la capacidad de buscar un reemplazo, como lo reconociera la Supervisora de Zona Escolar 44, una tal Reina Xóchitl Aguirre Jiménez.

Al aceptar y “apechugar” que por cuestiones burocráticas, aunque ella las justificó como de administrativas, era hora de que no habían gestionado la asignación de un mentor de manera interina, y muy seguramente que así habrían seguido, de no haber sido porque los padres de familia se rebelaron y les echaron en cara que no estaban haciendo ni esa más mínima chamba, por lo que así está esa enésima evidenciada para Aarón Aurelio.

Por ser una falla de lo más básico que en todos lados les ha aflorado a los de la SEC, y para muestra está otro botón, como es el representado por los papás de un centro escolar de la Comisaría Rosales en Navojoa, que en su caso lo cerraron con candados, además de manifestarse con pancartas en mano para exigir que se contrate un conserje, por ya tener meses sin que haya quien realice las labores de limpieza. ¡Así la dejadez!

Pecan de ganone$ los banco$…Ahora sí que partiendo del dato revelado por el presidente de la Comisión Nacional Para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Óscar Rosado Jiménez, en el marco de su participación en la Sesión del Consejo Consultivo Estatal de esa dependencia federal, lo que es Sonora no escapa a la voracidad y ventaja con la que operan las instituciones bancaria$.

Tan es así que Rosado Jiménez destapara que la Entidad sonorense se ubica en la posición 17 a nivel nacional, en cuanto las quejas presentadas contra banco$ y changarros de esa naturaleza en lo que va del año, con un total de mil 622 denuncias por diversas anomalías, las cuales representan el 2% de las interpuestas en la República Mexicana, ante lo que queda más que claro que se está en la media de esas tranza$ bancarias.

En esos términos está ese monitoreo que hacen vía un programa que han implementado y que se llama “Revisa, Compara y Decida”, por medio del cual realizan una vigilancia constante de los reportes que hacen los clientes en materia de servicios financieros, de ahí que contra todo lo pensado, pero de esa forma les dan un seguimiento, al tenerlos de manera permanente en el radar con esos chequeos. ¡De ese vuelo!

Y si bien Rosado “no le pasó ni rosando” a ningun banco, al nomás no dar a conocer los que son más demandados, por las experiencias y lo que se ha escuchado más reiteradamente, derivado de lo que ha trascendido públicamente, los que son más señalados son los de la firma HSBC y BBVA Bancomer, por de a cómo hasta a artistas les han “volado” su “lana” de sus cuentas, por presuntos hackeos. ¡Eso se dice!

Luego entonces sí eso se ha sabido que les ha sucedido a personajes muy conocidos, ya se imaginarán lo que han padecido la simple clientela común y corriente de esos negociazos redondo$, que de por sí por todo cobran, y es que después viene el suplicio para que les repongan el dinero saqueado, porque en muchas de las veces hastas se resisten a hacerlo, cuando se supone que cuentan con un seguro para responder por ello.

Ya ni las profesoras se salvan…En lo que es un síntoma inequívoco más del como ya está de inseguro el puerto de Guaymas, ahí tienen que esta vez un padre de familia tuvo la osadía de amenazar de muerte a una mestra de la primaria “Aquiles Serdán”, ubicada en la colonia San Vicente, sólo porque le llamó la atención a su hija, de ahí que casi casi la esperara a la salida, lo que está de no creerse. ¡Qué tal!

Al ser un hecho que confirmara el supervisor de Escuelas Primarias Federales en esa región, Cecilio Barreras, al ser un conflicto ocurrido hace unas semanas, al inicio del turno vespertino, lo que provocó un pánico entre los alumnos, profesores y paterfamilias, por lo que durante un lapso de tres días sólo impartieron clases de manera virtual ante el temor de que algo pudiera pasar, pero sin que hasta ahora se haya hecho nada. ¡Órale!

La verdad que es de entenderse el apanicamiento de esa comunidad escolar, ya que después de denunciarse ese amedrentamiento ante las instancias correspondientes, lo que es a los días lo que es la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) detuvo al presunto amenazador cuando merodeaba ese plantel, y muy seguramente que no con las mejores intenciones, y mucho menos para disculparse con la profesora. ¡Increíble, pero cierto!

A tal punto está el miedo entre los integrantes de esa población estudiantil, que se contemplaba la posibilidad de cancelar las actividades en la tarde, por la deserción de alumnos que ha habido, ya que a partir de esa amagada contra la citada “Profe” sólo quedaban 50 estudiantes en dos grupos, pero lo que es Barreras todavía estaba a la espera de las instrucciones de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC). ¡Así la burocracia!

No obstante lo que es el mandamás o menos de la SEC, como es el fanstasmal de Aarón Aurelio Grageda, ¡bien gracias!, porque al parecer ni por enterado se había dado, si se toma en cuenta que nunca de los nuncas abordó en público ese hecho, por lo que bien pueden atentar contra la afectada, y el como si nada. ¡Ñácas!

Correo electrónico: [email protected]