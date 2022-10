Se le dan las cosas a “Gober”

Causa ausentismo el dengue

“Hacen milagros” en Liconsa

¡Hasta casas impulsa Alcalde!

Se le dan las cosas a “Gober”…La que sí que se presenta como un parteaguas, para que el gobernador Alfonso Durazo “mueva la mata” de su gabinete y haga algunos cambios de funcionarios, es la renuncia ya muy anunciada de su hoy ex jefe de la Oficina del Ejecutivo, Rodolfo Castro Valdés, al ser vinculado a proceso por peculado, derivado de una denuncia interpuesta por el actual gobierno de Baja California. ¡Zaz!

En lo que es un caso inédito en el que está envuelto Castro Valdés, junto con otros seis ex funcionarios, incluido el propio ex gobernador, Jaime Bonilla, al ser demandados por la hoy gobernadora, la también morenista de María del Pilar Ávila, por un contrato millonario a más de 30 años para construir una planta fotovoltaica, y es que ahora sí que entre los mismos de Morena se están pegando “una levantada de faldilla$”.

Con todo y que “El Bagre” Castro, como también lo apodan, y quien es originario de Huatabampo, pero después se fue a estudiar a ese vecino Estado bajacaliforniano, sí que “estiró la liga hasta donde pudo”, para mantenerse en la administración estatal sonorense, al primero solicitar una licencia sin goce de sueldo para atender de tiempo completo ese lío legal, pero al encontrarle elementos de prueba el Juez optó por renunciar.

Aun y cuando dicen que decidió retirarse del puesto, o “hue$o” que ocupaba para no afectar la imagen de la gestión gubernamental de Sonora, a fin de no generarle un costo político, pero que de acuerdo a las graves imputaciones que desde hace rato le están haciendo a quien también fungiera como secretario de Hacienda del señalado de lo “píor” de Bonilla Valdez, consideran que eso era lo que menos le importaba. ¡De ese pelo!

O séase que así terminó en el banquillo de los acusados el primer funcionario del Mesón del Duracismo que causa baja de una manera por demás forzada, según esto producto de una leperada en que incurrieran, a la hora de favorecer con una concesión a una empresa privada, por más de $30 mil millones, a pesar de que en su momento hasta la propia secretaria de Energía (Sener), Rocío Nahle, les advirtiera que no lo hicieran.

Es por eso que Castro ahora está bien “atorado”, a tal grado que la Fiscalía Estatal de por esos lares pidió prisión preventiva para los procesados, pero al final el respectivo titular del Juzgado que lleva ese sonado caso no lo consideró necesario, y es por lo que por lo pronto se salvaron de estar tras las rejas, pero sí tendrán que estar yendo a firmar a Mexicali, que es el lugar ese enjuiciamiento, y por cierto el primero entre los morenos.

Ciertamente que no es para menos el que los estén “jalando” a jucio por esa presunta desviación de recursos públicos de más de $150 millones que de entrada solicitaron para pactar ese acuerdo con dicha compañía, por ser una obra que dan cuenta que a la clásica jamás se inicio, porque para empezar y acabar pronto el terreno en que se construiría todavía está baldío, pero aun así querían seguirle cobrando a la nueva “Gober”. ¡Órale!

Pero al margen del fin legaloide que tenga el ya “quemado” de Rodolfo, sí que es una coyuntura que podría aprovechar Durazo Montaño para hacer los ajustes de colaboradores de los que tanto se ha hablado, después de su pasado I Informe de Gobierno del 13 de octubre, bajo la percepción de que hay algunitos que nomás “no han dado el ancho”, y es por lo que se buscarían mejores resultados en sus repectivas áreas. ¿Será?

Causa ausentismo el dengue…Al que vaya que lo han seguido evidenciando por tener “otros datos”, como ahora se estula en el argot de los gobiernos de la 4T -Cuarta Tranformación-, es el secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, porque mientras que ellos manejan que los casos de dengue van a la baja, en los sectores productivos de las empresas continúan resintiendo un ausentismo laboral por ese mal. ¡Vóitelas!

Y para quien dude de lo anterior ahí está lo ahora ventilado por el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) del Mayo, Federico Llamas, quien reporta que las compañías afiliadas a ese organismo reportan una falta de personal por el alto número de pacientes que hay por esa afectación, y todo porque la dejaron crecer, al no combatir el mosquito que la provoca, por no implementar acciones de prevención.

Es por lo que Llamas Arechiga “les pusiera el dedo en esa llaga” a Alomía Zegarra y sus fallidos operadores, al apuntillar que: “Hemos tenido mucho ausentismo laboral por la enfermedad del mosco transmisor del dengue, las incapacidades son de entre 5 y 7 días, lo que viene a mermar a la productividad de la empresa”, en lo que no es de extrañar, ya que Navojoa ocupa el primer lugar estatal con 502 enfermados confirmados.

Eso lleva a explicar el porque de la preocupación que ya hay entre el ámbito empresarial navojoense, y con sobrada razón, por como esos brotes con visos pandémiocos ya se han tornado una problemática complicada que ha empezado a salirsele de control a José Luis, como lo denota que el representante de la Canaco revelara que las instituciones hospitalarias ya están careciendo de camas para atender a las personas. ¡Pácatelas!

No obstante lo que es para Zegarra en apariencia ¡no pasa nada!, por como no han actuado en consecuencia, y que es por lo que Llamas dijera que ya: “Es urgente que se concrete el proyecto pendiente de la construcción del nuevo Hospital del IMSS, ocupamos más camas y sobre todo, especialistas, ya que no sólo es gente local la que viene, si no de otros municipios como Álamos, Etchojoa y Huatabampo. ¡De ese tamaño!

“Hacen milagros” en Liconsa…Vaya que a partir de la “austeridad repúblicana” que en teoría ha instaurado el gobierno federal en la actualidad, el que ayer reconoció que están “haciendo milagros” para poder operar en la Entidad, es el subgerente del programa de abasto social Liconsa en la Entidad, Ulises Apodadca Borbón, como lo hiciera constar en su comparencia ante los periodistas de La Mesa Cancún.

Tan es así que un reflejo de ello es que hoy por hoy solo tienen presencia en 29 municipios de los 72, es decir, en menos de la mitad, aunque con la meta de llegar a otros 33 el próximo año, en los que operan 160 puntos de venta mediante convenioss para abastecer de leche en polvo a la población más marginada y necesitada, principalmente la que habita en las zonas indígenas y con mayores índices de violencia. ¡Así la burocracia!

Aun así lo que es Apodadca Borbón aseguró que la citada paraestatal, que ya tiene 78 años de existencia, y que ahora depende de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a pesar de esas limitaciones a la fecha a logrado beneficiar a poco más de 52 mil personas en condición vulnerable, entre niños, adultos mayores y mujeres en lactancia, a quienes no les alcanza para comprar ese lácteo a precio normal. ¡Glúp!

Pues en su caso distribuyen ese producto en sobres que tienen un costo de $11 pesos cada uno, y que alcanzan para preparar dos litros, aunque para tener derecho a adquirlos deben inscribirse en un padrón que se crea con ese fin, para de esa forma aparecer en una lista cuando acudan por ellos, pero con un límite de 8 mensuales por beneficiado, pero por encima de ese tope que ponen, ya comercializan más de 230 mil litritos mensuales.

Más menos así confesó estar de limitado Abdiel Ulises, al por ejemplo ventilar que solamente cuentan con once promotores, dejando entrever que si tuvieran más capacidad para operar, “otro gallo enlechado les cantara”, con todo y que a las oficinas centrales les reportan más menos un millón y medio de pesos cada mes, pero ni así les han creado las condiciones para poder hacer más de lo que han hecho hasta ahora. ¡Palos!

Lo anterior a diferencia de Diconsa, que es una empresa estatal dedicada a la distribución de alimentos en general a precios bajos, y que tiene más operatividad, y con un formato parecido al de la Conasupo.

¡Hasta casas impulsa Alcalde!…Quien ha seguido yendo más allá a la hora de gobernar y resolver las necesidades y servicios más básicos de los hermosillenses, es el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, y para prueba está el que ahora pusiera en marcha un programa de vivienda para los trabajadores del Ayuntamiento, como nunca antes se había hecho, y con el que de seguro los motivará para que echen el extra.

Se trata de un modelo que han denominado “Mi Hogar H”, que es un fondo de financiamiento con el que todo el personal de la Comuna podrá adquirir, refinanciar y remodelar su casa sin desembolsar un solo peso, ya que sería con el mejor crédito del mercado, como resultado de un convenio pactado con la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) y la Hipotecaria de BBVA. ¿Cómo ven?

No en balde es que Astiazarán Gutiérrez apuntara que con esa conveniada se marcaba un antes y un después en su trienio, al recordar que meses atrás, vía un ejercicio que llamaron En Equipo Contigo, les preguntaron a los empleados que les gustaría que el gobierno municipal hiciera para mejorar su entorno de trabajo y ahí surgieron muchos temas, pero uno de los más importantes fue el derecho a contar con un hogar. ¡Qué tal!

Razón por la cual es que el “Presimun” destacara que desde ese momento decidieron abocarse a establecer los contactos para brindarle esa oportunidad a 5 mil burocrátas del municipio de tener un techo digno donde vivir con sus familias, y es por lo que se enlazaron con los de Canadevi, cuya cabeza es Gustavo Villarreal; así como con los de Bancomer, que como de rayo dijeron que se sumaban a ese proyecto que ya es una realidad.

De esa forma terminó de cristalizarse una modalidad crediticia nunca antes vista, y con la cual “El Toño” Astiazarán sí que está haciendo historia, después de que el director Hipotecario de BBVA, Alan Eduardo García, estampara su firma, por ser un logro y beneficio que les vendrá a mejorar la vida a quienes trabajan en la municipalidad, a la par de que permitirá reactivar la economía en el rubro de la construcción. ¡Mínimo!

