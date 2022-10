¡Urgen simulacros escolares!

¿Confusión crimen de novio?

Protestan en escuela de “beís”

“Liberan” a primeros yaquis

¡Urgen simulacros escolares!…Y después de que se pasara del simulacro a la violenta realidad en Empalme, habrá que ver si ahora van a premiar al profesor de Guaymas que hizo un ensayo con los alumnos para enseñarles que hacer ante una balacera, luego de que los de la SEC hasta querían sancionarlo, y más después de lo que está proponiendo el “Presi” de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Cecilio Luna.

Toda vez que previo a la agresión armada registrada el pasado “juebebes” en las inmediaciones de la Escuela Primaria “Mario Silva Cortez” de la localidad empálmense, unos días antes un maestro de la Escuela Primaria 24 de Febrero del puerto guaymense realizó un ejercicio preventivo mediante la implementación de lo que se conoce como Código Café, que fue criticado por la Secretaría de Educación y Cultura (SEC). ¡De ese pelo!

Sin embargo y en lo que es algo así como “una cachetada con guante blanco” para el titular de la SEC, Aarón Aurelio Grageda, lo que es Luna Salazar está sugeriendo que ante los hechos de violencia que han tenido lugar cerca de planteles educativos en algunas regiones de la Entidad, es vital que el personal docente y administrativo lleve a cabo con el alumnado esa clase de simulacros para que sepan cómo reaccionar. ¡Zaz!

Por lo que después de la reprobación que hicieran del citado mentor finalmente le están dando la razón, por haber hecho lo que han dejado de hacer las autoridades educativas, como es el preparar al estudiantado para que estén preparados en caso de presentarse algún incidente violento, como el que se suscitara a mitad de la semana anterior frente a un plantel de la ciudad rielera, cuando tuvo lugar un choque armado entre “narcos”.

Pues a decir de Cecilio, el protocolo Código Café existe desde hace dos décadas, pero aclarando que para ponerlo en práctica de forma segura debe llevarse un formato para dar aviso a la SEC, a fin de que haya una coordinación con las áreas de Salud y Seguridad Escolar, así como la Secretaría de Seguridad Pública y otras dependencias involucradas, aunque el meollo del asunto es que hasta ahora no lo han accionado. ¡Tómala!

O séase que es un sistema de acción para informar al estudiantado y personal educativo sobre los pasos a seguir en el acto, y así promover la seguridad y protección al interior de los centros educativos, pero sin que hasta hoy en día se haya instrumentado, a pesar de los pesares, o de la creciente incidencia de inseguridad que ya lo está impactado, y que es por lo que el citado catedrático, Eduardo Alcantar, lo hicera por su cuenta.

Es por lo que dijera que: “Todas las capacitaciones en cuanto a prevención para nuestras escuelas van a ser bienvenidas, nunca vamos a mostrar descontento o coraje, como padres de familia te digo, oye, pues quiero que mi hijo esté enterado, o mi hija, de que pudiera ocurrir, esperemos que esos acontecimientos no pasen aquí en nuestro Estado, porque el tener esa cultura debe de ser algo normal y no verlo como catastrofista”.

No obstante lo que es a Grageda y sus operadores, de esos que no operan nada, simplemente les ha entrado y salido por un oído esa propuesta que les hiciera Luna, al igual como también se han untado con lo exhortos que les han hecho para contrarrestar los pleitos entre los escolapios que han cundido en las Secundarias, porque por el estilo no han intervenido, de ahí que digan que están esperando a que ocurra una tragedia.

¿Confusión crimen de novio?…El que ha seguido dando de que hablar, después de que se convirtiera en un hecho de alto impacto nacional, es el caso del novio que fuera asesinado a balazos el pasado sábado en la tarde, al salir de una céntrica iglesia de Caborca después de casarse, por estarse manejando que pudo haberse tratado de una confusión, es decir, que los sicarios se equivocaron de boda. ¿Será?

Por esa ser la primera línea de investigación que está ventilando la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), en torno al asesinato de Marco Antonio Rosales Contreras, de 32 años de edad, originario de Durango, pero con residencia en Guadalajara, donde laboraba como ingeniero en Sistemas, en un ataque directo en que su hermana, Michelle Adriana, de 23 años, resultara lesionada; y su esposa Arcely ilesa.

Al surgir la posibilidad de que él, o los asesinos iban por otra persona que inicialmente ese mismo día se casaría en ese templo de La Candelaria, pero cambió la sede a otra ciudad, y es por lo que Marco Antonio terminó siendo la fatídica víctima, en un hecho que ha conmocionado a todo mundo, por la artera forma en que lo balearan, en los momentos que apenas recibían las felicitaciones por haber contraído nupcias. ¡Glúp!

Eso a partir de que Rosales Contreras, a quien ayer se le haría la ceremonia fúnebre, no contaba con vínculos con ninguna persona en esa región, con todo y que había mantenido una relación de noviazgo de siete años con quien se unió en matrimonio, y que forma parte de una familia muy conocida y respetable de la también llamada Perla del Desierto, y que es por lo que ha privado el desconcierto, y no es para menos. ¡Ups!

De ahí que la Fiscalía estatal dejara muy en claro, que por encima de esa hipótesis inicial que hay, no descartan ninguna pesquisa en torno a ese crimen que está de no creerse, y para el caso realizan los peritajes de criminalística y balística de campo necesarios, en aras de esclarecer plenamente los hechos y dar con los responsables, en lo que es algo que todavía está por verse, por la impunidad que hay. ¡Pácatelas!

Protestan en escuela de “beis”…Vaya que el que ha continuado incumpliendo por todos lados, es el llamado gobierno federal de la 4T -Cuarta Transformación- y para prueba está el que los que ahora ayer se manifestaron, fueron los estudiantes y padres de familia del recién construido Bachillerato Tecnológico y de Eduación y Promoción Deportiva que opera en lo que era el Estadio “Héctor Espino”. ¡Vóitelas!

Y es que más de un año de que iniciaron las clases en lo que más bien se proyectó como una escuela de beisbol, para promover el que sea “un semillero” de futuras estrellas de ese deporte, resulta y resalta que hasta ahora se la han llevado a pura teoría, porque hasta la fecha no han abierto las puertas de lo que se supone que sería el campus deportivo, y que es ese “diamante” de “beís” que modernizaran con esa finalidad. ¡Ajá!

Casi por nada es que los preparatorianos locales y foráneos, sí que “se la están jugando” al “aventarse” a protestar con pancartas en mano, en las que se leían leyendas como la de ¡Queremos el Estadio!, y puras de esas exigencias, por ser la parte fundamental por lo que se inscribieron en ese nuevo tipo de “Prepa”, en lo que lo principal sería la práctica constante del también conocido como el rey de los deportes, pero nomás no.

Aunado a qie es un levantamiento con el que también le están “pegando” una exhibida al de por sí lento director de la Comisión del Deporte de Sonora (Codeson), Erubiel Durazo Cárdenas, dizque por la nulidad que ha sido como mediador y gestor ante la Federación, para que ese novedosos modelo de educación con un sentido deportivo termine de “aterrizar”, por el desconocimiento que hay en cuanto a su operatividad.

Ya que para empezar y acabar pronto, ni siquiera ha trascendido quien está al frente de ese sistema dual de enseñanza, pero con un enfoque deporteril y beisbolístico, a la par de que es más que evidente que Durazo Cárdenas se ha desligado del mismo, en lo que es algo que resulta por demás irónico, e incongruente, por él haber sido beisbolista profesional, pero al parecer “le ha valido cohete”, como todo lo demás. ¡Ñácas!

“Liberan” a primeros yaquis…Ahora sí que sin hacer mucho ruido, por “lo caliente” que ha estado ese asunto, pero se supo que a los que ya liberaron bajo fianza es a los 6 yaquis por los que habían estado abogando los alcahuetes jefes pluma blanca de esa tribu, al ser detenidos junto con otras 21 personas por bloquear la carretera Internacional para extor$ionar a los usuarios en la zona de Vícam y Estación Ortiz.

En lo que es una liberada de la que se tuvo conocimiento no por instancias como la Fiscalía General de la República (FGR), de la que es delegado Francisco Sergio Méndez, y que es la que tiene a su cargo ese proceso, sino por medio de la hija de uno ellos, Azucena Buitimea, que es la que “soltó la sopa” respecto a que les hicieron bueno el invento de que se dedican a la albañilería, y no a cobrar, o robar en esos retenes.

Aun así lo que es el Juez que lleva ese enjuiciamiento para nada los declaró inocentes, sino que únicamente les concedió que lo enfrenten en libertad, y para el caso los hizo que pagaran las respectivas fianzas, a razón de $2 mil pesos “por cabeza”, por lo que todavía no han librado la cárcel, tan es así que en los próximos tres meses tendrán que estar viniendo a firmar a Hermosillo, en el ínter en que termina ese sonado juicio. ¡Palos!

Con lo que se pone de manifesto que si bien hay muchas pruebas que demuestran que se dedican al oficio que se conoce como el de “los patas blancas”, o de la albañilería, pero que la mayor parte del tiempo estaban abocados a cometer esas asaltadas en la Cuatro Carriles, lo que ha echado por tierra el argumento de que los arrestaron por estar en el lugar y la hora equivocada, cuando se hizo ese comentado y anheado el desalojo.

Luego entonces a como están de caldeados los ánimos por esas detenciones, no descartan y que los yaquecitos aprovechen la nueva visita que les hará el próximo viernes el “Prejidente”, Manuel López Obrador, entre otras cosas para restituirles vía una resolución presidencial 30 mil hectáreas a esa etnia, a la que como nunca han solapado, por lo que en un descuido y hasta les otorga un indulto, por encima de lo gandalla$ que son.

Por cierto que López Obrador ayer ya confirmó que ese mismo viernes social por la tarde se reunirá en Hermosillo con el Enviado Especial para el Clima de Estados Unidos, John Kerry, en lo que es una enceerrona que será privada en Palacio de Gobierno, la cual durará unas dos horas, y ya después ofrecerá una conferencia de prensa el canciller Marcelo Ebrard y de quien se decida por el lado gringo. ¡De ese vuelo!

