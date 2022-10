+ Fin de semana de tragedias

Por Martín Romo (El Verdugo)

Fin de semana de tragedias…Y ahora sí que por más que quieran componerla, pero lo cierto es que Sonora ha ido de tragedia en tragedia, y para prueba está que primero el viernes en las inmediaciones de dos escuelas de Guaymas se registara una ataque armado; y un día después acribillaron a un novio y su familia saliendo de una iglesia en Caborca, minutos después de haberse casado. ¡De ese pelo!

En lo que son dos hechos de alto impacto que ya rebasaron todos los límites, en cuanto hasta lo que ahora se había visto, con referencia a la creciente narcoviolencia, porque en el caso de la Primaria “Mario Silva Cortés”, no sólo se vivieron momentos de pánico entre el alumnado y docentes, sino que se llegó al grado que uno de los tiroteados se refugió en el plantel para protegerse de sus agresores, después de un efrentamiento.

De ahí que está de más el apuntillar que con esa fatal balacera entre los sicarios del crimen organizado, con un saldo de un muerto y dos lesionados, se pasó de un simulacro que día antes había hecho un maestro, y que tanto había criticado el de Secretaría de Eduación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, a lo que es la cruda realidad, en cuanto a la inseguridad en que están esos centros educativos del puerto y Empalme. ¡Ups!

Pues de acuerdo a un video difundido a través de las redes sociales, ahora sí fueron reales los minutos de terror que vivieron los estudiantes, a la hora de escuchar las rafagas de balazos, en tanto que una profesora les gritaba: “todos abajo, no pasa nada”, mientras se refugiaban entre los mesabancos y tirados en el piso, ante el miedo de ser alcanzados por las balas perdidas, y lo mismo ocurrió en las otras aulas. ¡Así la emergencia!

Y algo similar sucedió en la Telesecundaria 281, ubicada en esa misma colonia El Sahuaral, producto de esa tracatera entre las bandas deluncuenciales que operan en esa región, de ahí que quedara un auto rafagueado, y decomisaran varias armas largas, con todo y que es un suceso que ya se veía venir, porque como semanas atrás “levantaran” a un papá que iba a recoger a su hija, sin que se implementaran medidas preventivas.

Sin embargo lo que ya significó el acabose con referencia a esa ola violenta que ha estado imparable, es que el sábado a las 17:00 horas ejecutaran a un hombre en el exterior del templo La Candelaria, localizado en pleno Centro de la ciudad caborquense, justo cuando salía en compañía de su ahora esposa, de nombre Aracely, después de contraer nupcias, al ser sorprendido y baleado por un solitario pistolero. ¡De ese tamaño!

Así estuvo ese atentado directo contra la víctima, que murió mientras era trasladada para recibir atención médica, y a la que se identificó como Marco Antonio, de 32 años de edad, originario de Durango, pero con residencia en Guadalajara, donde laboraba como ingeniero; mentras que la novia resultó ilesa, que es de profesión abogada, e integrante de una famila respetable de esa localidad de “Cabronca”.

Mientras que una hermana del fallecido, Michelle Adriana, de 23 años de edad, sufrió una herida de bala en la espalda, aunque ya era reportada fuera de peligro, por lo que así tuvo lugar ese trágico desenlace que está de no creerse, y sobre el cual se han hecho todo tipo de conjeturas, porque tan el muerto no tenía relación con esa región, que un día antes había llegado en compañía de sus papás y consanguíena para el evento. ¿Cómo ven?

Pero al margen de los asegunes que hay, o de que pudiera haberse tratado de algún “Narco” despechado, lo único véridico es que los invitados a la boda, lejos de celebrar y festejar, se abocaron a auxiliar a los hermanos heridos, en lo que llegaban los paramédicos, pero ni así pudieron salvar al recién casado. ¡Glúp!

Exhiben a titular de la SEC…El que dan cuenta que ha seguido reprobando en materia de seguridad, es el titular de Eduación y Cultura (SEC), Aarón Aurelio Grageda, a partir del como las riñas entre el estudiantado han ido al alza, y como un mal ejemplo de eso ponen como evidencia a la Escuela Secundaria General Número 11 “Profesor Rafael Huerta Sandoval”, del barrio de la Insugrentes de esta Capital. ¡Zaz!

Por ser una de las Secundarias en que esa clase de pleitos ya se salieron de control, al punto de que la semana anterior se suscitaron dos, de la más de la media docena que se han contabilizado en el presente ciclo escolar, a tal grado que tuvieron que solicitar la intervención de la Policía Municipal, pero ni así evitaron que uno de los alumnos fuera herido con arma blanca, con lo que se sumó a los que ya también antes han sido “picados”.

Casi por nada es que los paterfamilias una vez más pusieran el grito en el cielo al señalar con dedo de fuego que si: “¿Qué están esperando las autoridades para hacer algo al respecto, que se presente una tragedia? Exigimos que se haga algo al respecto, una mayor vigilancia, más maestros en la escuela y sobre todo, la destitución del director”, un tal Julio Mercado Ramírez, por como hasta ahora se ha “lavado las manos”.

No obstante y que Mercado reconociera que uno de los factores que propician esos recurrentes altercados es la droga dentro de campus secundariano, de ahí que apuntillara que: “La presencia de las drogas, no me voy a callar porque ese es un problema que tenemos en la escuela, la gente que es profesional de eso, utiliza a muchachos que están aquí en la escuela para distribuir y a mí me duele mucho eso”. ¡Ni más ni menos!

Más menos así está esa bomba de tiempo que ya está comenzando a estallar, pero sin que Grageda Bustamante y sus malas compañías haya pasado del mero “bla, bla, bla”, de ahí que ante esa inacción, es por lo que Julio ya llegara al extremo de proponer que mejor se vuelva a las clases en “línea”, o a distancia como antes, para que ya no se continúen presentando esas trifulcas que podrían terminar en lo “píor”. ¡Tómala!

Aunque eso y más puede esperarse del negligente actuar de Aarón Aurelio, porque igual los normalistas de la Escuela Normal Educación Física, que opera en bulevar Solidaridad y Periférico Norte, ya tienen una semana en plantón para exigir la destitución de la maestra Vianey Valenzuela, por hostigamiento y violencia. ¡Ñácas!

Buscan maneras de ayudar…Quien sí que está haciendo valedero aquello de que no hay peor lucha que la que no se hace, es el alcalde Antonio Astiazarán, junto con su esposa Patricia Ruibal, con el lanzamiento de la campaña que han denominado “Hay Otras Maneras De Ayudar”, “Tu peso en las manos correctas vale más”, para sumar apoyos en beneficio de personas en situación de calle. ¡De ese vuelo!

Toda vez que el objetivo de esa estrategia asistencial es la de concientizar a los hermosillenses para que ese peso que le aportan en las calles a esas gentes que viven en esa condición vulnerable, mejor lo destinen a instituciones en la que les brinden apoyos varios, desde alimentos hasta medicamentos, e incluso tratamientos contra las adicciones, en aras de promoverles una ayuda más integral, para procurar su rescate. ¡Mínimo!

Con ese fin es que organizaran un concierto a cargo “The Gatsby Experience”, creado y dirigido por Jorge D’Alessio, en el que artistas interpretan éxitos musicales con una ambientación inspirada en los años 20’s, y al que acudieron alrededor de mil asistentes, y cuyos fondos recaudados serán canalizados a diez asociaciones altruistas que buscan reintegrar socialmente a quienes se encuentran sobreviviendo en la vía pública. ¡Órale!

No en balde es por lo que la primera dama municipal, o Ruibal Zaragoza dijera que: “En DIF Hermosillo, tenemos muy claro que no podemos solos y que necesitamos la ayuda de todas y todos para llevarla a cabo. Por eso es que sumamos a esta campaña a empresarios, amigos, pastores, sacerdotes, las cámaras, a toda la población de Hermosillo que quiera participar en ello”, partiendo de un gesto de generosidad. ¡Qué tal!

Es por lo que Astiazarán Gutiérrez abundara y recordara que es una labor que desde el inicio de la administración se ha puesto en marcha, y una muestra de eso han sido el fortalecimiento del Centro de Atención Galilea, al igual que el programa Regreso a Casa, y ahora esta nueva cruzada que se agrega a las acciones para que esos ciudadanos puedan recuperar el control de sus vidas, vía esa unión de esfuerzos.

Se queda corta funcionaria…Los que no cabe duda que se han seguido quedando cortos, son los de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), en la que despacha Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza, en esta ocasión a la hora de regular el tránsito, o traslado de las colmenas en el sector apícola, mediante la expedición de guías con esa finalidad. ¡Eso dicen!

Porque sí bien lo que buscan es lograr es un mayor reconocimiento sanitario de la apicultura, como lo manejara el subsecretario de esa área, un tal Jorge Fimbres Castillo, pero están dejando de lado de efecto que causan esos enjambres, por sólo estarse enfocando en la actividad formal, pero no en lo que son los panales silvestres, y que son los que ya están ocasionando un perjuicio entre la gente que vive en la zona rural.

Como lo prueba el que a la fecha ya se han presentado varios ataques de ese tipo de abejas en diferentes comunidades del Sur del Estado, específicamente en las latitudes de Etchojoa, Huatabampo y puntos circunvecinos, quedando infinidad de personas picoteadas, pero sin que los de la Sagarhpa con Fátima a la cabeza hayan procedido en consecuencia, mínimo implementando un plan preventivo. ¿Qué no?

Con todo y que Fimbres Castillo reconociera que hasta cuentan con inspectores para hacer censos y poder conocer la cantidad real de los apicultores que hay en la Entidad, pero es más que obvio que no los canalizan para hacer una inspección respecto al abejerío que hay suelto y que representa un riesgo para los ciudadanos que viven en las regiones más alejadas, y que por ende están están expuestos a ese animalero. ¡Así el peligro!

Es por eso del sentir que hay, de que dentro de esas reguladas que se cargan, para lo que es la movilización y transportación de ese colmenerío y sus derivados dentro del Estado, también deberían de incluir lo silvestre.

