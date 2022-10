Sigue la violencia en escuelas

Acabarán vicios de Notarías

Rescatarán puente a desnivel

Tomará forma el Plan Sonora

Sigue la violencia en escuelas…Los que está más que claro que no se han abocado a hacer la tarea para prevenir la creciente violencia en las escuelas del nivel básico, a raíz del como han proliferado las peleas entre los estudiantes, son los de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), donde cobra Aarón Aurelio Grageda, y para prueba está el ahora amenazaran a un alumno con un cuchillo dentro de una Secundaria.

Si se parte de que es un intento de agresión que ya no se está registrando en el exterior, sino en el interior, como sucediera en la Secundaria No 11, localizada en calle Rebeico, entre General José Yáñez y Reyes, en la colonia Insurgentes, pero ante lo cual el director salió con que él no podía hacer nada para controlar ese violento problema, cuando se supone que todo lo que en él ocurra es su responsabilidad. ¡Pero que va!

Es por eso de la preocupación de la afligida madre de nombre, Denisse Guadalupe Arvizu, ante esa respuesta que se le diera, de que le hiciera como quisiera, por el obvio descontrol que hay de los estudiantes, y que por ese temor es que su hijo ya no ha asistido a clases, después de que una maestra lo auxiliara para que no fuera “picado”, como ya lo han hecho con otros, y sin que la dirección intervenga, y es por eso del sentir que hay, de que tal vez están esperando el que maten a alguien, por como están dejando hacer y deshacer. ¡Vóitelas!

A ese extremo está ese intento de agresión que ya hizo que se encendieran no los focos amarillos, sino rojos, por como los escolapios están en un constante riesgo y a la buena de Dios, después de que el subsecretario de Educación Básica, Ricardo Aragón Pérez, nomás ha sido un cero a la izquierda en cuanto a ese problemón, de ahí que a la mamá afectada no le va servir de nada el recurrir a ellos como dijo que lo haría. ¡Así de injenua!

Casi por nada es por lo que suena a pura vacilada lo ventilado por el de la Asociación Estatal de Padres de Familia, y al que le paga la SEC, Cecilio Luna Salazar, de que apenas están analizando con esa dependencia educativa el como enfrentar esas riñas estudiantiles, dizque viendo el tema con los alcaldes y jefes policíacos, cuando como el buen juez primero deberían de empezar por su casa, o con los directores escolares. ¡Palos!

Acabarán vicios de Notarías…Ahora sí que a partir de lo adelantado por el diputado morenista, Jacobo Mendoza Ruiz, finalmente ya es cuestión de tiempo para que se acaben los vicios y “dedazos” que había a la hora en que asignaban las titularidades de las Notarías Públicas, al ya haberse dictaminado el proyecto de Ley con el que se busca limitar las facultades del titular del Poder Ejecutivo para entregarlas.

Lo anterior luego de que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado que es presidida por Mendoza Ruiz, le diera para delante a la propuesta con carácter de decreto que enviara a ese Poder Legislativo el Mandatario Estatal, misma que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Notariado y de la Constitución Política del Estado para que eso ya no siga pasando. ¡Esa es la idea!

No en balde es por lo que Jacobo dejara muy en claro que: Dicha iniciativa forma parte de las acciones que el señor Gobernador plantea para una verdadera transformación de nuestro Estado dándole fuerza de ley a la prohibición expresa de que el Ejecutivo en turno pueda otorgar patentes de Notario al término de su mandato, especialmente a servidores públicos de su administración”. ¡Más menos ese sería “el candado”!

Así que sin hacerse mucho ruido, pero esa dictaminada ya fue turnada a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, la famosa Cricp, para que sea incluida en el orden del día de la próxima sesión ordinara a celebrase el venidero martes 25 de octubre, y pase a concretarse, o ser toda una realidad, si se toma en cuenta que actualmente el partido de Morena tiene mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Qué no?

Con lo que está de más el destacar que con esa reformada al marco jurídico notarial se estará acabando con esos “premios de consolación” que eran repartidos por el gobierno en turno entre sus más allegados, a los que por algún motivo ya iban de salida de la actividad gubernamental, y los cuales después se volvían concesiones familiares, al posteriormente heredarselas a sus hijos y demás descendientes, aunque disfrazadamente. ¡Ups!

Rescatarán puente a desnivel…La que dan cuenta que ya está en vías de ser toda una realidad, es la modernización del puente desnivel ubicado en bulevar Luis Encinas y calle Veracruz, de acuerdo a lo adelantado por el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, con lo que mejorarán la vialidad en ese punto que ya ha sido escenario hasta de tragedias, por lo rebesado que quedará desde hace años para el tránsito.

Toda vez que a partir de lo expuesto por Astiazarán Gutiérrez: “Va a ser una obra de más de $51 millones de pesos, que va a resolver no solo la parte pluvial, que como ustedes saben hubo gente que falleció ahí, por las inundaciones, pero además va a mejorar mucho la circulación, porque va a ampliarse un carril más la parte subterránea, y vamos a tener un espacio con cruce de bicicletas y peatones”. ¡Ese es el plan!

De tal forma que así está esa proyección que tienen contemplada cristalizar para el próximo 2023, pero sin todavía tener una fecha específica de inicio y conclusión, porque en base a lo hiciera público “El Toño” Astiazarán, todavía están terminando de ajustar las cuestiones de inversión, pero precisando que ya está listo la totalidad el proyecto ejecutivo, tan es así que quieren licitarlo para finales de año. ¡Órale!

Para el caso es que Astiazarán expusiera que trabajarán de manera coordinada con las diferentes instancias municipales, principalmente las que tienen que ver con el ramo de la Infraestructura, pero sin dejar de lado lo que es Tránsito Municipal, para no entorpecer el tráfico vehícular en esa zona, con la finalidad de que las vialidades aledañas puedan seguir con la mayor funcionalidad posible. ¡Así el dato!

Y es que por las ampliaciones y adecuaciones que le harán a ese pasadizo vial que ha sido escenario de infinidad de choques de vehículos de carga pesada que se han quedado atorados al superar la altura del mismo, calculan que las obras durará más menos unos doce meses, por lo que es una desviada de carros que irá para largo, aunque dicen que valdrá la pena, porque una vez terminada será un antes y un después.

Tomará forma Plan Sonora…Al que terminarán de darle forma es al llamado Plan Sonora, de acuerdo a lo que está semana anunciara en su conferencia mañanera por el “Prejidente”, Manuel López Obrador, de que el próximo viernes vendrá a esta Capital naranjera el enviado especial para el Clima de Estados Unidos, John Kerry, con para exponerle el proyecto fotovoltaica que ahí se construye en Sonora.

Ya que en base a lo ventilado por López Obrador, la venida de Kerry sería en el marco de la nueva visita que haría por estos lares el 28 del presente octubre para poner en operación el programa IMSS-Bienestar, como igualmente lo hará en Baja California Sur y Sinaloa, y lo cual aprovechará para presentarle esa proyección de energía limpia, que también incluirá el desarrollo de la planta de litio que igual operará en la Entidad.

Por lo que de esa forma es que ya se está definiendo la agenda que cubrirría el funcionario gringo cuando venga a esta Ciudad del Sol, porque primeramente se había proyectado que fuera a Puerto Peñasco, con la intención de que ahí de primera mano checara el dato, con relación al parque solar que ahí se construye, y que está considerado el más grande de Latinoamerica, por lo que más menos así están vendiendo ese complejo.

Así está esa una buena nueva que debió ser música para los oídos del gobernador, Alfonso Durazo, por el gran potencial que tienen ese esquema de aprovechamiento del “sol…dado”, al desde ya estar planeando el replicar ese modelo unas cuatro, o cinco veces en la región sonorense, con una planta de respaldo de gas, en áreas en las que también se ha identificado que hay rayos solares ideales para eso. ¡Ni más ni menos!

De ahí que muy seguramente que Durazo Montaño ya debe estar cruzando los dedos para que se concrete el arribo de Kerry, porque esa sería una señal que aumentaría las posibilidades de que pudiera pactarse una alianza con los gabachos en ese ámbito, aun y cuando el señuelo vendría siendo lo que es el litio, por ser el mineral que se pondrá de moda en la industria automotriz con la producción de carros eléctricos y baterías.

